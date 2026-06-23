/മേക്ക്ഓവറുമായി ജവാൻ റം എത്തുന്നു, വില കൂടില്ല; പരാതികൾക്ക് പരിഹാരം

കൊച്ചി: കേരളത്തിലെ മദ്യവിപണിയിൽ ഏറെ പ്രിയങ്കരമായ ജവാന് റം ഉടൻ തന്നെ പുതിയ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തും. ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ഗുണമേന്മയിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും വരുത്താതെയായിരിക്കും ഈ മാറ്റമെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന.
ജവാൻ റം നിലവാരമില്ലാത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളിലാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതെന്ന പരാതി പരക്കെ ഉയർന്നിരുന്നു. ഇതിന് പരിഹാരമെന്നോണം, അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള (ഐഎസ്ഒ മുദ്രയുള്ള) കുപ്പികളിലേക്ക് പാക്കിങ് മാറ്റാൻ എക്സൈസ് വകുപ്പ് ട്രാവൻകൂർ ഷുഗേഴ്സ് ആൻഡ് കെമിക്കൽസിന് നിർദേശം നൽകിക്കഴിഞ്ഞു.
നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന കുപ്പികളുടെ അടപ്പുകളിൽ നിന്ന് മദ്യം ചോരുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഐഎസ്ഒ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന കുപ്പികൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ എക്സൈസ് മന്ത്രി എം. ലിജു ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
ഇതേതുടർന്ന് പുതിയ ടെണ്ടർ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാൻ ബെവ്കോ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ നിർമാണ കമ്പനിക്ക് നിർദേശം നൽകി. അതേസമയം, ചില്ലുകുപ്പികളിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ഉൽപ്പാദനച്ചെലവും വിപണി വിലയും വർധിക്കുമെന്നതിനാൽ തൽക്കാലം പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ തന്നെ തുടരാനാണ് തീരുമാനം.
കുപ്പികളുടെ ദൗർലഭ്യം മൂലം നേരത്തെയുണ്ടായിരുന്ന ഉൽപ്പാദന പ്രതിസന്ധി ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും പരിഹരിച്ചതായി ബെവ്കോ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1974-ൽ സൈനികർക്കായി ട്രാവൻകൂർ ഷുഗേഴ്സ് ആൻഡ് കെമിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡ് നിർമ്മിച്ചുതുടങ്ങിയ ജവാൻ റം, 2008 മുതലാണ് പൊതുവിപണിയിൽ ലഭ്യമാക്കിത്തുടങ്ങിയത്. വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബ്രാൻഡ് കേരളത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി.
നിലവിൽ ഒരു ലിറ്റർ, ഫുൾ ബോട്ടിൽ അളവുകളിൽ ജവാൻ വിപണിയിലുണ്ട്. എന്നാൽ, കുപ്പികളും ലേബലുകളും വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ നടപടികളിൽ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ മനഃപൂർവ്വം ക്രമക്കേട് നടത്തുന്നുവെന്ന പരാതി മന്ത്രിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. സ്വകാര്യ മദ്യക്കമ്പനികളെ സഹായിക്കുന്നതിനായി ജവാന്റെ ഉൽപ്പാദനം ബോധപൂർവ്വം തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം നടക്കുന്നതായും ആക്ഷേപമുണ്ട്.
അതേസമയം, മുൻ മന്ത്രി എം.ബി. രാജേഷിന്റെ കാലത്ത് പ്രഖ്യാപിച്ച 'മിന്നൽ മാജിക്ക്' ബ്രാൻഡിയുടെ ഉൽപ്പാദനം ആരംഭിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വിശദമായ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷമേ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കൂ എന്ന് എക്സൈസ് മന്ത്രി എം. ലിജു വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ നയപരമായ തീരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ പുതിയ ബ്രാൻഡിനായി 17 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് അത്യാധുനിക യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിച്ചത്. എന്നാൽ, ഉൽപ്പാദനം ഉടനടി ആരംഭിക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് പുതിയ സർക്കാരിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലപാട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.