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മേക്ക്ഓവറുമായി ജവാൻ റം എത്തുന്നു, വില കൂടില്ല; പരാതികൾക്ക് പരിഹാരം

Jawan Rum: ജവാൻ റം നിലവാരമില്ലാത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളിലാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നതെന്ന പരാതി പരക്കെ ഉയർന്നിരുന്നു.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 23, 2026, 04:41 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 04:41 PM IST
മേക്ക്ഓവറുമായി ജവാൻ റം എത്തുന്നു, വില കൂടില്ല; പരാതികൾക്ക് പരിഹാരം
Image Credit: Jawan | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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