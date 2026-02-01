English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • John Brittas: 'കേരളത്തിന് ആമയും തേങ്ങയും'; ബജറ്റ് നിരാശാജനകമെന്ന് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Feb 1, 2026, 03:01 PM IST
  • കണ്ണിൽ പൊടിയിടാൻ വേണ്ടിയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രഖ്യാപിക്കാമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു.
  • കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ കേരളത്തിന് ഒന്നുമില്ലെന്നും അതിവേഗ റെയിൽവേ പദ്ധതിയടക്കം ഒരു പ്രഖ്യാപനവും നടത്തിയില്ലെന്നും ബ്രിട്ടാസ് പറഞ്ഞു.

കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ കേരളത്തിന് ആമയും തേങ്ങയുമാണെന്ന് പ്രതികരിച്ച് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് എംപി. ബജറ്റിൽ കേരളത്തിന് ഒന്നുമില്ലെന്നും ഇത് നിരാശാജനകമാണെന്നും ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് പറഞ്ഞു. കണ്ണിൽ പൊടിയിടാൻ വേണ്ടിയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രഖ്യാപിക്കാമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ കേരളത്തിന് ഒന്നുമില്ലെന്നും അതിവേഗ റെയിൽവേ പദ്ധതിയടക്കം ഒരു പ്രഖ്യാപനവും നടത്തിയില്ലെന്നും ബ്രിട്ടാസ് പറഞ്ഞു.

കേരളത്തെ വിട്ടുകളഞ്ഞ ബജറ്റാണിതെന്നും കണ്ണിൽ പൊടിയിടാനെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രഖ്യാപിക്കാമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. ശ്രീധരനെ ഉപയോഗിച്ച് കേരളത്തെ കബളപ്പിച്ചുവെന്നും കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൻ്റെ തുടർച്ചയില്ലാത്ത ബജറ്റ് ആണിതെന്നും ഗ്രാമീണ മേഖലയുടെ ഉത്തേജനത്തിനും ഒന്നുമില്ലെന്നും ഇനി ആമയിൽ മാത്രമാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് പറഞ്ഞു.

