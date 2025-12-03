PM Shri: പിഎംശ്രീയിൽ മധ്യസ്ഥനായത് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ്; വെളിപ്പെടുത്തലുമായി കേന്ദ്ര മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജ്യസഭയിൽ

ഡൽഹി: പിഎംശ്രീ പദ്ധതിയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും, കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും ഇടയിൽ മധ്യസ്ഥനായത് എംപി ജോൺ ബ്രിട്ടാസ്. കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജ്യസഭയിലാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. കേരള സർക്കാരിനും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും ഇടയിൽ മധ്യസ്ഥനായതിൽ ജോൺ ബ്രിട്ടാസിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു എന്നും, പിഎംശ്രീ പദ്ധതിയിൽ ഒപ്പുവെക്കാൻ കേരളത്തിലെ വിദ്യഭ്യാസ മന്ത്രി തന്നെ കണ്ട് സമ്മതം അറിയിച്ചിരുന്നു എന്നും പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയില്ലെന്നുമാണ് ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ പറഞ്ഞത്.
എന്നാൽ കരാർ ഒപ്പിടുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ടില്ലെന്നും, തടഞ്ഞു വെച്ച ഫണ്ടിനെതിരെ നിവേദനം നൽകുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. 'ഞാൻ പലതവണ മന്ത്രിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, മധ്യസ്ഥം വഹിച്ചു എന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞത് സത്യമാണ്. പക്ഷേ പിഎംശ്രീ കരാർ ഒപ്പിടുന്നതിൽ ഇടപെട്ടിട്ടില്ല' എന്നാണ് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് പറഞ്ഞത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.