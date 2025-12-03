PM Shri: പിഎംശ്രീയിൽ മധ്യസ്ഥനായത് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ്; വെളിപ്പെടുത്തലുമായി കേന്ദ്ര മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജ്യസഭയിൽ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
പിഎംശ്രീ പദ്ധതിയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും, കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും ഇടയിൽ മധ്യസ്ഥനായത് എംപി ജോൺ ബ്രിട്ടാസ്. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 3, 2025, 03:51 PM IST
  • കരാർ ഒപ്പിടുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ടില്ലെന്നും, തടഞ്ഞു വെച്ച ഫണ്ടിനെതിരെ നിവേദനം നൽകുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും ജോൺ ബ്രിട്ടാസ്.
  • കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജ്യസഭയിലാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

ഡൽഹി: പിഎംശ്രീ പദ്ധതിയിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും, കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും ഇടയിൽ മധ്യസ്ഥനായത് എംപി ജോൺ ബ്രിട്ടാസ്. കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജ്യസഭയിലാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. കേരള സർക്കാരിനും കേന്ദ്ര സർക്കാരിനും ഇടയിൽ മധ്യസ്ഥനായതിൽ ജോൺ ബ്രിട്ടാസിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു എന്നും, പിഎംശ്രീ പദ്ധതിയിൽ ഒപ്പുവെക്കാൻ കേരളത്തിലെ വിദ്യഭ്യാസ മന്ത്രി തന്നെ കണ്ട് സമ്മതം അറിയിച്ചിരുന്നു എന്നും പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയില്ലെന്നുമാണ് ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ പറഞ്ഞത്. 

എന്നാൽ കരാർ ഒപ്പിടുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ടില്ലെന്നും, തടഞ്ഞു വെച്ച ഫണ്ടിനെതിരെ നിവേദനം നൽകുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. 'ഞാൻ പലതവണ മന്ത്രിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, മധ്യസ്ഥം വഹിച്ചു എന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞത് സത്യമാണ്. പക്ഷേ പിഎംശ്രീ കരാർ ഒപ്പിടുന്നതിൽ ഇടപെട്ടിട്ടില്ല' എന്നാണ് ജോൺ ബ്രിട്ടാസ് പറഞ്ഞത്.

