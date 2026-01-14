English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Jose K Mani Press Conference: കേരള കോൺ​ഗ്രസ് എം യുഡിഎഫിലേക്കില്ല, ആരാണ് ച‍ർച്ച നടത്തിയത്? നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ജോസ് കെ മാണി

Jose K Mani Press Conference: കേരള കോൺ​ഗ്രസ് എം യുഡിഎഫിലേക്കില്ല, ആരാണ് ച‍ർച്ച നടത്തിയത്? നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ജോസ് കെ മാണി

Jose K Mani press meet: കോട്ടയത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവേയാണ് ജോസ് കെ മാണി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 14, 2026, 12:00 PM IST
  • മുന്നണി മാറാൻ നീക്കം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ജോസ് കെ മാണി വ്യക്തമാക്കി
  • എൽഡിഎഫ് വിടുമെന്ന വാർത്തകൾ തള്ളി

Jose K Mani Press Conference: കേരള കോൺ​ഗ്രസ് എം യുഡിഎഫിലേക്കില്ല, ആരാണ് ച‍ർച്ച നടത്തിയത്? നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ജോസ് കെ മാണി

കോട്ടയം: മുന്നണി മാറ്റം തള്ളി ജോസ് കെ മാണി. കേരള കോൺ​ഗ്രസ് എം എൽഡിഎഫിൽ തുടരും. മുന്നണി മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ നടത്തിയത് ആരാണെന്നും ചോദ്യം. മുന്നണി മാറാൻ നീക്കം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ജോസ് കെ മാണി വ്യക്തമാക്കി. എൽഡിഎഫ് വിടുമെന്ന വാർത്തകൾ തള്ളി. കോട്ടയത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവേയാണ് ജോസ് കെ മാണി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Jose K ManiJose K Mani Press Conference

