കോട്ടയം: മുന്നണി മാറ്റം തള്ളി ജോസ് കെ മാണി. കേരള കോൺഗ്രസ് എം എൽഡിഎഫിൽ തുടരും. മുന്നണി മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ നടത്തിയത് ആരാണെന്നും ചോദ്യം. മുന്നണി മാറാൻ നീക്കം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ജോസ് കെ മാണി വ്യക്തമാക്കി. എൽഡിഎഫ് വിടുമെന്ന വാർത്തകൾ തള്ളി. കോട്ടയത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവേയാണ് ജോസ് കെ മാണി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.
