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'കൊലയാളിയെ മന്ത്രി ഒപ്പമിരുത്തരുത്'; ക്യഷിമന്ത്രിയുടെ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പ്രതിഷേധം

മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ കെഎം ബഷീറിനെ കാറിടിപ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതിയാണ് ശ്രീറാം വെങ്കിട്ടരാമൻ

Written ByVishnupriya S
Published: Jun 03, 2026, 04:56 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 04:56 PM IST
'കൊലയാളിയെ മന്ത്രി ഒപ്പമിരുത്തരുത്'; ക്യഷിമന്ത്രിയുടെ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പ്രതിഷേധം
Image Credit: T Siddique, Sreeram Venkitaraman | Photo: Zee News

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S

മാധ്യമ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ 4 വർഷത്തെ പ്രവർത്തിപരിചയമുള്ള ആളാണ് വിഷ്ണുപ്രിയ എസ്. മുമ്പ് ന്യൂസ് 18 മലയാളം വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്ററായി പ്രവർത്തിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരള, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ക്രൈം, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഇമെയിൽ: Vishnupriya.S@India.com

 

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