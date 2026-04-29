  • Thrissur Explosion: മുണ്ടത്തിക്കോട് വെടിക്കെട്ട് ദുരന്തം: അപകടമുണ്ടായത് എങ്ങനെയെന്ന് കണ്ടെത്തുക ശ്രമകരമെന്ന് ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ

Thrissur Explosion: മുണ്ടത്തിക്കോട് വെടിക്കെട്ട് ദുരന്തം: അപകടമുണ്ടായത് എങ്ങനെയെന്ന് കണ്ടെത്തുക ശ്രമകരമെന്ന് ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ

Thrissur Explosion: പ്രധാന തെളിവുകൾ തരേണ്ട 17 പേർ മരിച്ചുപോയതിനാൽ അപകടം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് കണ്ടെത്തുക ശ്രമകരമെന്നും കമ്മീഷൻ 

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Apr 29, 2026, 02:41 PM IST
  • നിലവിൽ ചികിത്സയിൽ ഉള്ളവരിൽ നിന്ന് വിശദമായി മൊഴിയെടുക്കും
  • സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും
  • സമയമെടുത്താകും റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുകയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Thrissur Explosion: മുണ്ടത്തിക്കോട് വെടിക്കെട്ട് ദുരന്തം: അപകടമുണ്ടായത് എങ്ങനെയെന്ന് കണ്ടെത്തുക ശ്രമകരമെന്ന് ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ

കണ്ണൂർ: മുണ്ടത്തിക്കോട് വെടിക്കെട്ട് ദുരന്തത്തിൽ അപകടമുണ്ടായത് എങ്ങനെയെന്ന് കണ്ടെത്തുക ശ്രമകരമെന്ന് ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ ജസ്റ്റിസ്‌ സിഎൻ രാമചന്ദ്രൻ നായർ. പ്രധാന തെളിവുകൾ തരേണ്ട 17 പേർ മരിച്ചുപോയതിനാൽ, അപകടം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് കണ്ടെത്തുക ശ്രമകരമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിലവിൽ ചികിത്സയിൽ ഉള്ളവരിൽ നിന്ന് വിശദമായി മൊഴിയെടുക്കുമെന്നും സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുമെന്നും സമയമെടുത്താകും റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുകയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ആഘോഷങ്ങളിലെ വെടിക്കെട്ടുകളുടെ ഭാവി നിർണയിക്കാൻ കഴിയുന്നതും സർക്കാരിനെ നയപരമായി ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനും സഹായിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടാകും തയ്യാറാക്കുകയെന്നും ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചു. മുണ്ടത്തിക്കോട് വെടിമരുന്ന് ശാലയിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ഇതുവരെ 17 പേരാണ് മരിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന തിരുവമ്പാടി വെടിക്കെട്ട് ലൈസൻസി സതീശനും മരിച്ചിരുന്നു.

ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് വെന്റിലേറ്ററിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിലധികം പൊള്ളലേറ്റതിനെത്തുടർന്ന് തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ വെന്റിലേറ്റർ സഹായത്തോടെ ജീവൻ നിലനിർത്തിയിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം ഡോക്ടർമാർ സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു. വെടിക്കെട്ട് നിർമ്മാണ രംഗത്ത് ഏറെ പ്രാവീണ്യമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം. 2024-ൽ തിരുവമ്പാടി-പാറമേക്കാവ് വിഭാഗങ്ങൾക്കായി തൃശൂർ പൂരത്തിന് ആദ്യമായി സൗഹൃദ വെടിക്കെട്ടിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് സതീശനായിരുന്നു. ഏപ്രിൽ 21 നായിരുന്നു മുണ്ടത്തിക്കോട് വെടിക്കെട്ട് പുരയിൽ നാടിനെ നടുക്കിയ ദുരന്തം ഉണ്ടായത്. അപകടത്തിൽ അന്ന് തന്നെ 13 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. 

