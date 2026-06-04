/K Annamalai: അമിത് ഷായുമായുള്ള ചർച്ചയും ഫലം കണ്ടില്ല; അണ്ണാമലൈ ബിജെപി വിടും, പ്രഖ്യാപനം നാളെ

ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട് ബിജെപി മുൻ അധ്യക്ഷൻ കെ. അണ്ണാമലൈ ബിജെപിയുമായുള്ള ബന്ധം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നുമാണ് രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സൂചനകൾ. നാളെ ചെന്നൈയിൽ വെച്ച് തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുമെന്നും സൂചനകൾ പുറത്തുവരുന്നു. ബിജെപി വിടുമെന്ന വാർത്തകൾ ശക്തമാകുന്നതിനിടെ കഴിഞ്ഞ ജൂൺ രണ്ടിന് അദ്ദേഹം ന്യൂഡൽഹിയിൽ വെച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുമായി നിർണായക കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു.
പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒഴിയാനുള്ള തന്റെ തീരുമാനം അദ്ദേഹം കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തെ നേരിട്ട് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. അരമണിക്കൂറോളം നീണ്ട ഈ ചർച്ചയിൽ, രാജി തീരുമാനം തൽക്കാലം നീട്ടിമുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ബിജെപി നേതൃത്വം അണ്ണാമലൈയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്നാണ് വിവരം. ഉന്നയിച്ച വിഷയങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് ഉടൻ മറുപടി നൽകാമെന്ന് അമിത് ഷാ അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടുണ്ട്.
പാർട്ടിയുമായി യാതൊരുവിധ പരസ്യമായ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾക്കും താല്പര്യമില്ലെന്നും, വളരെ സൗഹൃദപരമായ രീതിയിൽ വേർപിരിയാനാണ് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും അണ്ണാമലൈ നേതൃത്വത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, ബിജെപി വിട്ടതിനു ശേഷം അണ്ണാമലൈ സ്വന്തമായി ഒരു പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് രൂപം നൽകുമോ എന്ന കാര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ അഭ്യൂഹങ്ങൾ ശക്തമാകുന്നത്.
മുൻ ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു മാസങ്ങളായിത്തന്നെ പാർട്ടി വിടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിരുന്നതായി അദ്ദേഹത്തോട് അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നടൻ വിജയ്യുടെ പാർട്ടിയുടെ കടന്നുവരവ് വലിയ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതായും രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങൾ മാറിയതായും അണ്ണാമലൈ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്.
തുടക്കത്തിൽ ഒരു ജനകീയ മുന്നേറ്റം എന്ന നിലയിൽ ഒരു പ്രസ്ഥാനം കെട്ടിപ്പടുക്കാനും പിന്നീട് അത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായി മാറ്റാനുമാണ് അദ്ദേഹം പദ്ധതിയിടുന്നതെന്നാണ് വിവരം. ഡൽഹിയിലേക്ക് തിരിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ്, രണ്ടു ദിവസത്തിനകം കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുമെന്നും മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളാണ് അണ്ണാമലൈയെ ഇത്തരം ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് നയിച്ച പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ. ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ പദവിയിൽ നിന്ന് തന്നെ മാറ്റി നൈനാർ നാഗേന്ദ്രനെ നിയമിച്ചതിലും, വരാനിരിക്കുന്ന 2026 നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായി എഐഎഡിഎംകെയുമായി വീണ്ടും സഖ്യമുണ്ടാക്കാനുള്ള ബിജെപിയുടെ നീക്കങ്ങളിലും അണ്ണാമലൈക്ക് കടുത്ത അതൃപ്തിയുണ്ടായിരുന്നു.
2021-ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച് പരാജയപ്പെട്ട അണ്ണാമലൈ, ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകാതെ പാർട്ടിയുടെ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്. എന്നാൽ, മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ എംജിആർ, ജയലളിത എന്നിവർക്കെതിരെ അണ്ണാമലൈ നടത്തിയ കടുത്ത പരാമർശങ്ങൾ സഖ്യകക്ഷിയായ എഐഎഡിഎംകെയുമായുള്ള ബന്ധം പൂർണ്ണമായി വഷളാകാൻ കാരണമായി.
തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇരു പാർട്ടികൾക്കും തിരിച്ചടിയാവുകയും ചെയ്തു. ഇന്ന് തന്റെ 42-ാം ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന അണ്ണാമലൈ, 2020-ലാണ് ഔദ്യോഗികമായി രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. തമിഴ്നാട് ബിജെപിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ അധ്യക്ഷനായി മാറിയ അദ്ദേഹം നാളെ നടത്താനിരിക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനത്തെ അതീവ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
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