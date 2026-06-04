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K Annamalai: അമിത് ഷായുമായുള്ള ചർച്ചയും ഫലം കണ്ടില്ല; അണ്ണാമലൈ ബിജെപി വിടും, പ്രഖ്യാപനം നാളെ

K Annamalai Exit BJP: ബിജെപി വിട്ടതിനു ശേഷം അണ്ണാമലൈ സ്വന്തമായി ഒരു പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് രൂപം നൽകുമോ എന്ന കാര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ അഭ്യൂഹങ്ങൾ ശക്തമാകുന്നത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 04, 2026, 05:15 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 05:15 PM IST
K Annamalai: അമിത് ഷായുമായുള്ള ചർച്ചയും ഫലം കണ്ടില്ല; അണ്ണാമലൈ ബിജെപി വിടും, പ്രഖ്യാപനം നാളെ
Image Credit: Annamalai | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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