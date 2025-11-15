വിവാദങ്ങൾക്കിടെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റായി കെ ജയകുമാർ ചുമതയേറ്റു

പത്തനംതിട്ട: വിവാദങ്ങൾക്കിടെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റായി കെ ജയകുമാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ചുമതലയേറ്റു. മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി കെ.ജയകുമാർ പ്രസിഡന്റായും മുൻ മന്ത്രി കെ.രാജു അംഗമായും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു.
ചടങ്ങിൽ ശബരിമലയിൽ അവിഹിതമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ജയകുമാർ പറഞ്ഞു. ശബരിമല കേന്ദ്രീകരിച്ച് ചില അവതാരങ്ങളുണ്ടെന്നും അവരെ പുറത്തുനിർത്തിയതിൽ ചിലർക്ക് വിഷമമുണ്ടായെന്നും സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞ പ്രസിഡന്റ് പി.എസ്.പ്രശാന്തും പറഞ്ഞു.
ഇതുവരെയില്ലാത്ത പ്രതിസന്ധിയുടെ കാലത്താണ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ ചുമതലയിൽ പുതിയ സമിതി രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുഖം മിനുക്കൽ ദൗത്യവുമായി മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി കെ.ജയകുമാർ പ്രസിഡന്റ് കസേരയിലും. സിപിഐ പ്രതിനിധിയായി മുൻ മന്ത്രി കെ.രാജുവും ദേവസ്വം ബോർഡ് ആസ്ഥാനത്ത് സത്യപ്രതിജ്ഞയെടുത്ത് അധികാരമേറ്റു.
മന്ത്രിമാരായ വിഎൻ വാസവൻ, വി.ശിവൻകുട്ടി, ജിആർ അനിൽ, രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പളളി എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. മണ്ഡലകാല തീർത്ഥാടനം മറ്റന്നാൾ മുതൽ തുടങ്ങും. തുടങ്ങാനിരിക്കെയാണ് പുതിയ സമിതി.
