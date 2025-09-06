English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

K Sudhakaran: മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം ഓണസദ്യ; വിഡി സതീശനെതിരെ വിമർശനവുമായി കെ. സുധാകരന്‍

K Sudhakaran Criticises VD Satheesan: സുജിത്തിന്റേത് പാർട്ടി വളരെ ​ഗൗരവത്തിൽ എടുത്ത പോലീസ് അതിക്രമ കേസാണെന്ന് കെ സുധാകരൻ.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 6, 2025, 03:35 PM IST
  • വിഡി സതീശന്റെ നടപടി മോശമായിപ്പോയെന്ന് സുധാകരൻ പറഞ്ഞു
  • ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ലെന്നും സുധാകരൻ

കണ്ണൂർ: പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം ഓണസദ്യ കഴിച്ചതിന് എതിരെ വിമർശനവുമായി കോൺ​ഗ്രസ് എംപി കെ സുധാകരൻ. കുന്നംകുളം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ യൂത്ത് കോൺ​ഗ്രസ് പ്രവർത്തകനെ മർദ്ദിച്ച ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് വന്നതിന് ശേഷം വിഡി സതീശൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം സദ്യ കഴിച്ച നടപടി മോശമായിപ്പോയെന്ന് സുധാകരൻ പറഞ്ഞു.

ഞാൻ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ലായിരുന്നുവെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. കണ്ണൂരിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവേയായിരുന്നു സുധാകരന്റെ പ്രതികരണം. സുജിത്തിന്റേത് പാർട്ടി വളരെ ​ഗൗരവത്തിൽ എടുത്ത പോലീസ് അതിക്രമ കേസാണ്. ഇതുവരെ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ലന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

K SudhakaranVD SatheesanCM Pinarayi Vijayanകെ സുധാകരൻപിണറായി വിജയൻ

