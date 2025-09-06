K Sudhakaran: മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം ഓണസദ്യ; വിഡി സതീശനെതിരെ വിമർശനവുമായി കെ. സുധാകരന്‍

കണ്ണൂർ: പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം ഓണസദ്യ കഴിച്ചതിന് എതിരെ വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ് എംപി കെ സുധാകരൻ. കുന്നംകുളം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനെ മർദ്ദിച്ച ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത് വന്നതിന് ശേഷം വിഡി സതീശൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്കൊപ്പം സദ്യ കഴിച്ച നടപടി മോശമായിപ്പോയെന്ന് സുധാകരൻ പറഞ്ഞു.
ഞാൻ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ലായിരുന്നുവെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. കണ്ണൂരിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവേയായിരുന്നു സുധാകരന്റെ പ്രതികരണം. സുജിത്തിന്റേത് പാർട്ടി വളരെ ഗൗരവത്തിൽ എടുത്ത പോലീസ് അതിക്രമ കേസാണ്. ഇതുവരെ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ലന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു.
