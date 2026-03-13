English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • K Sudhakaran FB Post: കോൺ​ഗ്രസിൽ കലഹം, കെ സുധാകരന് അതൃപ്തി; ഫേസ്ബുക്കിൽ വൈകാരിക കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ച് പ്രതികരണം

K Sudhakaran FB Post: കോൺ​ഗ്രസിൽ കലഹം, കെ സുധാകരന് അതൃപ്തി; ഫേസ്ബുക്കിൽ വൈകാരിക കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ച് പ്രതികരണം

K Sudhakaran Facebook Post: സ്ഥാനാർഥി ചർച്ചകളിൽ അതൃപ്തി പ്രകടമാക്കി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയതിന് പിന്നാലെയാണ് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ വൈകാരിക കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ചത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 13, 2026, 11:29 AM IST
  • കണ്ണൂർ തന്റെ ഹൃദയരക്തമാണെന്നും കണ്ണൂരിലെ കോൺ​ഗ്രസ് തന്റെ മേൽവിലാസമാണെന്നും സുധാകരൻ
  • കണ്ണൂരുമായുള്ള ആത്മബന്ധം വിശദീകരിച്ചാണ് കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്

K Sudhakaran FB Post: കോൺ​ഗ്രസിൽ കലഹം, കെ സുധാകരന് അതൃപ്തി; ഫേസ്ബുക്കിൽ വൈകാരിക കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ച് പ്രതികരണം

കണ്ണൂർ: സ്ഥാനാർഥി നിർണയ വിവാദങ്ങൾക്കിടെ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ വൈകാരിക കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ച് കെ സുധാകരൻ എംപി. കണ്ണൂർ തന്റെ ഹൃദയരക്തമാണെന്നും കണ്ണൂരിലെ കോൺ​ഗ്രസ് തന്റെ മേൽവിലാസമാണെന്നും സുധാകരൻ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി. സ്ഥാനാർഥി ചർച്ചകളിൽ അതൃപ്തി പ്രകടമാക്കി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയതിന് പിന്നാലെയാണ് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ വൈകാരിക കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ചത്. കണ്ണൂരുമായുള്ള ആത്മബന്ധം വിശദീകരിച്ചാണ് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.

കണ്ണൂർ തന്റെ ഹൃദയരക്തമാണെന്നും കണ്ണൂരിലെ കോൺ​ഗ്രസ് തന്റെ മേൽവിലാസമാണെന്നും സുധാകരൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സിപിഎമ്മുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകളെക്കുറിച്ചും കോൺ​ഗ്രസിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് താൻ നൽകിയ സംഭാവനകളെ കുറിച്ചും ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം തനിക്ക് മരണത്തിലും മറക്കാനാകാത്ത പച്ചയായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണെന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് മറക്കാൻ ആയേക്കുമെന്നുമാണ് സുധാകരൻ കുറിപ്പിൽ പറയുന്നത്.

കെ സുധാകരന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന്റെ പൂ‍ർണരൂപം

''കണ്ണൂർ എന്നത് എന്റെ ഹൃദയ രക്തമാണ്. കണ്ണൂരിലെ കോൺഗ്രസ്സ് എന്നും എന്റെ മേൽവിലാസവുമാണ്. കല്ലിൽ നിന്നും, കത്തിയിൽ നിന്നും, അരിവാളിൽ നിന്നും, ബോംബിൽ നിന്നും  തള്ളക്കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചിറകിനടിയിൽ സംരക്ഷിക്കുന്നതുപോലെ ഞാൻ മുന്നിൽ നിന്ന് പൊരുതി സംരക്ഷിച്ച എന്റെ സഹോദരരെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റു കാപാലികർ  ഉപദ്രവിക്കുന്നത് കണ്ടു നില്ക്കാൻ എനിക്കൊരിക്കലും സാധിക്കില്ല.

ഞാൻ ഉണരുമ്പോൾ എന്റെ കണ്ണിൽ തെളിയുന്നത് ജീവനും രക്തവും നൽകി നമ്മളൊരുമിച്ചു കെട്ടിപ്പടുത്ത നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ സ്വപ്നങ്ങളാണ്.
ഞാൻ കണ്ണടക്കുമ്പോൾ ഉൾക്കണ്ണിൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ നരനായാട്ട് നടത്തി കൊലപ്പെടുത്തിയ എന്റെ സഹപ്രവർത്തകരുടെ ചേതനയറ്റ മുഖവുമാണ്. കണ്ണൂർ ഹൃദയരക്തം ഇറ്റി വീണ നമ്മുടെ മണ്ണാണ്. പൊരുതി വിജയിച്ച കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെ ത്യാഗഭൂമിയാണ്.

ആ മണ്ണിന് വേണ്ടി കോൺഗ്രസിന്റെ ത്രിവർണ്ണ പതാക നെഞ്ചിലേറ്റി കെ. സുധാകരൻ എന്നും മുന്നിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും. എന്റെ ചോരയും വിയർപ്പും വീണ മണ്ണിൽ, എന്റെ സഹപ്രവർത്തകരുടെ ചോരവീണ മണ്ണിൽ, ഉറ്റവരെ നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ചങ്കു പിളർന്ന വിലാപങ്ങളുയർന്ന മണ്ണിൽ കെ.സുധാകരൻ തലയുയർത്തി നില്ക്കും.

എൻ്റെ പ്രസ്ഥാനത്തെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനത്തിനിടയിൽ എന്റെ വീടിനെയും വീട്ടുകാരെയും കുറിച്ച് ഞാൻ ഈ നിമിഷം വരെ  ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. എന്റെ കൈപിടിച്ച് വളർന്നവരും പ്രവർത്തിച്ചവരുമാണ് ഇന്ന് കണ്ണൂരിലുള്ള ഓരോ നേതാക്കളും. ഞാൻ അറിയാത്ത കണ്ണൂരില്ല, എന്നെ അറിയാത്ത കണ്ണൂരുമില്ല. കടന്നുവന്ന കനൽ വഴികൾ ഒരുപക്ഷെ മറ്റുള്ളവർക്ക് മറക്കാനാകുമായിരിക്കും, പക്ഷെ എനിക്കതൊന്നും മരണത്തിലും മറക്കാനാവാത്ത പച്ചയായ യാഥാർഥ്യങ്ങളാണ്.''

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

