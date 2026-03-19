K Sudhakaran: കെ സുധാകരൻ സ്വതന്ത്രൻ? ഉച്ചയ്ക്ക് വാർത്താസമ്മേളനം, നിർണായകം

Kerala Assembly Election 2026: ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനത്തിൽ കടുത്ത അതൃപ്തിയിലുള്ള കെ സുധാകരൻ കണ്ണൂരിൽ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ജനവിധി തേടിയേക്കുമെന്നാണ് വിവരം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 19, 2026, 11:26 AM IST
  • സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണ്ണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുധാകരൻ നേതൃത്വവുമായി ഇടഞ്ഞുനിൽക്കുകയായിരുന്നു
  • എംപിമാരെ പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ നിലപാട് മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്നതാണ് സുധാകരനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്

കണ്ണൂർ: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എംപിമാർ മത്സരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന കർശന നിലപാട് ഹൈക്കമാൻഡ് വ്യക്തമാക്കിയതോടെ, കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെ വെല്ലുവിളിച്ച് കെ. സുധാകരൻ പുതിയ നീക്കത്തിനൊരുങ്ങുന്നു. ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനത്തിൽ കടുത്ത അതൃപ്തിയിലുള്ള അദ്ദേഹം കണ്ണൂരിൽ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ജനവിധി തേടാനാണ് നിലവിൽ ആലോചിക്കുന്നത്.

കോൺഗ്രസിന്റെ രണ്ടാം ഘട്ട സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക പുറത്തുവരുന്നതോടെ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിയോടെ വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തി തന്റെ നിലപാട് പ്രഖ്യാപിക്കാനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നീക്കം. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുദിവസങ്ങളായി സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണ്ണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുധാകരൻ നേതൃത്വവുമായി ഇടഞ്ഞുനിൽക്കുകയായിരുന്നു.

തനിക്ക് മത്സരിക്കാൻ അവസരം വേണമെന്ന ആവശ്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉറച്ചുനിന്നെങ്കിലും എംപിമാരെ പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ നിലപാട് മാറ്റമില്ലാതെ തുടർന്നതാണ് സുധാകരനെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്. തന്നെ അപമാനിച്ചുവെന്ന വികാരമാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്. സ്വന്തം സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, കണ്ണൂരിലെ മറ്റു മണ്ഡലങ്ങളിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണ്ണയത്തിൽ തന്റെ അഭിപ്രായം തേടിയില്ലെന്നതും മുൻ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമർഷം വർദ്ധിപ്പിച്ചു.

കണ്ണൂരിൽ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്റെ അനുയായികളെ ജില്ലയിലെ മറ്റു മണ്ഡലങ്ങളിൽ മത്സരിപ്പിക്കാനും അദ്ദേഹം പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്. മത്സരിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാനാവശ്യമായ നടപടികൾ അദ്ദേഹം നേരത്തെ തന്നെ തുടങ്ങിയിരുന്നു. എംപി എന്ന നിലയിൽ കേരള ഹൗസിലെ കുടിശ്ശിക തീർത്ത അദ്ദേഹം, ഡൽഹിയിലെ സിപിഡബ്ല്യുഡിയിൽ നിന്നുള്ള ബാധ്യതാരഹിത സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളും ഓഫീസ് വഴി വേഗത്തിലാക്കി.

പത്രിക സമർപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇത്തരം കുടിശ്ശികകൾ തീർക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്. ഈ ഒരുക്കങ്ങൾക്കിടയിലാണ് തനിക്ക് സീറ്റില്ലെന്ന കാര്യം ഹൈക്കമാൻഡ് ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചത്. കെ. സുധാകരനും അടൂർ പ്രകാശിനും ഇത്തവണ അവസരമുണ്ടാകില്ലെന്ന് ഹൈക്കമാൻഡ് വ്യക്തമാക്കിയതോടെ ചൊവ്വാഴ്ച തന്നെ അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളെ കാണാൻ ഒരുങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല, എം.കെ. രാഘവൻ തുടങ്ങിയ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ നേരിട്ടെത്തി അദ്ദേഹത്തെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.

പട്ടിക വരും മുൻപ് പ്രതികരിക്കരുതെന്നായിരുന്നു അവരുടെ അഭ്യർത്ഥന. തുടർന്ന് കെ.സി. വേണുഗോപാലും ഷാഫി പറമ്പിലും എ.പി. അനിൽകുമാറും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അദ്ദേഹവുമായി സംസാരിച്ചെങ്കിലും സീറ്റ് എന്ന ആവശ്യത്തിൽ നിന്ന് മാറാൻ സുധാകരൻ തയ്യാറായില്ല. രണ്ടാം പട്ടിക പുറത്തുവന്നാലുടൻ തന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് പരസ്യമാക്കുമെന്ന ഉറച്ച തീരുമാനത്തിലാണ് സുധാകരൻ.‌

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

