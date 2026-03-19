K Sudhakaran: കണ്ണൂരില്‍ സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കില്ലെന്ന് കെ സുധാകരൻ

കണ്ണൂരില് സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കില്ലെന്ന് കെ സുധാകരൻ. ഡൽഹിയിൽ വച്ചായിരുന്നു സുധാകരന്റെ പ്രതികരണം. താന് എന്നും പാര്ട്ടിക്ക് വിധേയനാണെന്നും പാര്ട്ടി പറഞ്ഞാല് മാത്രമെ മത്സരിക്കൂ എന്നും കോണ്ഗ്രസില് തുടരുമെന്നും സുധാകരന് പറഞ്ഞു. തന്നെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവർ എല്ലായിടത്തുമുണ്ടെന്നും അത് പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് വെല്ലുവിളിക്കാൻ അല്ലെന്നും കെ സുധാകരൻ വ്യക്തമാക്കി.
നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എംപിമാർ മത്സരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന കർശന നിലപാട് ഹൈക്കമാൻഡ് വ്യക്തമാക്കിയതോടെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെ വെല്ലുവിളിച്ച് കെ സുധാകരൻ പുതിയ നീക്കത്തിന് ഒരുങ്ങുകയായിരുന്നു. ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനത്തിൽ കടുത്ത അതൃപ്തിയിലുള്ള അദ്ദേഹം കണ്ണൂരിൽ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ജനവിധി തേടുമെന്നായിരുന്നു വിവകരങ്ങൾ. എന്നാൽ കോണ്ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന് മല്ലികാര്ജ്ജുന് ഖര്ഗെ സുധാകരനെ വിളിച്ച് അനുനയിപ്പിച്ചു എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.
