K Sudhakaran: തനിക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നുമില്ലെന്നും എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുമെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു
കണ്ണൂർ: വിഡി സതീശൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി മുൻ കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ. ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനം പൂർണമായും അംഗീകരിക്കുന്നുവെന്നും ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ തീരുമാനം അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിയിൽ തുടരുന്നതിൽ എന്താണർത്ഥം എന്നുമാണ് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചത്.
എല്ലാവരെയും ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക എന്നത് നേതൃത്വത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും തനിക്ക് നല്ല സംതൃപ്തിയാണെന്നും നല്ല ഭക്ഷണമാണ് കഴിച്ചതെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. മന്ത്രിസഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും പരിഗണിക്കണമെന്നും ഞാൻ ആർക്കുവേണ്ടിയും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും തനിക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നുമില്ലെന്നും എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുമെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. മന്ത്രിസഭയെ കുറിച്ച് നിർദേശങ്ങൾ പറയുമെന്നും അത് ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യുമെന്നും വേണു ഗ്രൂപ്പ്, സുധാകരൻ ഗ്രൂപ്പ്, രമേശൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്നൊന്നുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കെ.സി വേണുഗോപാലും വി ഡി സതീശനും പാർട്ടിയുടെ രണ്ട് തൂണുകളാണെന്നും ഹൈക്കമാൻഡ് ആരെ തിരഞ്ഞെടുത്താലും ഒരുപോലെയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൂടാതെ, മുഖ്യമന്ത്രി തീരുമാനത്തെ തുടർന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗത്തിൽ നിന്നുമാറി നിൽക്കുമെന്ന് താൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യം പാർട്ടി ഒരുപാട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അത് തുടർന്നും ലഭിക്കണമെന്നാണ് തന്റെ ആഗ്രഹമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പാർട്ടിയുടെ ഏത് തീരുമാനത്തിനൊപ്പവും ശക്തനായ ഒരു വക്താവായി താൻ ഉണ്ടാകുമെന്നും പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് തന്റെ പൂർണ പിന്തുണയുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വിഡി സതീശന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിനായി ലീഗ് സമർദ്ദം ചെലുത്തിയതായി തോന്നിയിട്ടില്ലെന്നും അവർ അവരുടെ അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞതെന്നും കെ സുധാകരൻ പ്രതികരിച്ചു. എഐസിസി അദ്ധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് കെസിയെ പരിഗണിക്കാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ടെന്ന വിവരം അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും ഒരുമിച്ചെടുക്കുന്ന ഏത് തീരുമാനത്തിനൊപ്പവും താൻ കൂടെയുണ്ടാകുമെന്നും കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞു.
