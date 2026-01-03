English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • K-TET: അധ്യാപക സംഘടനകളുടെ ശക്തമായ എതിർപ്പ്; കെ-ടെറ്റ് നിർബന്ധമാക്കിയ ഉത്തരവ് മരവിപ്പിച്ചു

K-TET: അധ്യാപക സംഘടനകളുടെ ശക്തമായ എതിർപ്പ്; കെ-ടെറ്റ് നിർബന്ധമാക്കിയ ഉത്തരവ് മരവിപ്പിച്ചു

അധ്യാപക സംഘടനകളുടെ എതിർപ്പ് പരിഗണിച്ചാണ് തൽക്കാലം ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 3, 2026, 11:07 AM IST
  • അധ്യാപക സംഘടനകളുടെ ശക്തമായ എതിർപ്പിനെത്തുടർന്നാണ് നടപടി.
  • സുപ്രീം കോടതി വിധിയെത്തുടർന്നാണ് സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഇറക്കിയത്.

K-TET: അധ്യാപക സംഘടനകളുടെ ശക്തമായ എതിർപ്പ്; കെ-ടെറ്റ് നിർബന്ധമാക്കിയ ഉത്തരവ് മരവിപ്പിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ സ്‌കൂൾ അധ്യാപകർക്ക് കെ-ടെറ്റ് നിർബന്ധമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് താൽക്കാലികമായി മരവിപ്പിച്ചതായി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി. അധ്യാപക സംഘടനകളുടെ ശക്തമായ എതിർപ്പിനെത്തുടർന്നാണ് നടപടി. സുപ്രീം കോടതി വിധിയെത്തുടർന്നാണ് സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഇറക്കിയത്. എന്നാൽ ഇതിനെതിരെ സർക്കാർ റിവ്യൂ ഹർജി നൽകുമെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഫെബ്രുവരിയിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക കെ-ടെറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം പുതിയ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്നും മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടി അറിയിച്ചു. 

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

