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Kalady Sanskrit University Protest: കാലടി സംസ്കൃത സർവകലാശാല വിസിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധം; നാല് എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ റിമാൻഡിൽ

SFI Workers Remanded: സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം മെബിൻ ജോസ്, പ്രവർത്തകരായ ബേസിൽ, യദു, ബിനീഷ് എന്നിവരെയാണ് കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 17, 2026, 08:15 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 08:15 PM IST
Kalady Sanskrit University Protest: കാലടി സംസ്കൃത സർവകലാശാല വിസിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധം; നാല് എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ റിമാൻഡിൽ
Image Credit: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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