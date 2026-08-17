/Kalady Sanskrit University Protest: കാലടി സംസ്കൃത സർവകലാശാല വിസിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധം; നാല് എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ റിമാൻഡിൽ

കൊച്ചി: കാലടി ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാലാ വൈസ് ചാൻസലർ സിസ തോമസിന് നേരെ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ നാല് എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ റിമാൻഡിൽ. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം മെബിൻ ജോസ്, യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകരായ ബേസിൽ, യദു, ബിനീഷ് എന്നിവരെയാണ് കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തത്.
വിസിയുടെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലാണ് പൊലീസ് നടപടി. പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എടുത്ത ആദ്യ കേസിൽ പ്രതികളായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരത്തെ ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു. സിൻഡിക്കേറ്റ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സർവകലാശാലയിലെത്തിയ വിസിയെ, മടങ്ങുന്നതിനിടെ ലിഫ്റ്റിന് മുന്നിലും പ്രധാന കവാടത്തിന് സമീപത്തും വെച്ച് ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർത്ഥികൾ തടയുകയായിരുന്നു.
തനിക്ക് നേരെ വധശ്രമവും കൈയേറ്റവും മാനസിക പീഡനവും ഉണ്ടായെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സിസ തോമസ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി നൽകി. ഔദ്യോഗിക ദൗത്യം നിർവഹിക്കുന്നത് തടസ്സപ്പെടുത്തിയതായും വാഹനത്തിന് കേടുപാടുകൾ വരുത്തിയതായും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗങ്ങളെയും ജീവനക്കാരെയും ആക്രമിച്ചതായും പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്.
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