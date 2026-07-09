വയനാട്: കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചിലിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഏഴായി. ഇന്നത്തെ തിരച്ചിലിൽ നാല് മൃതദേഹങ്ങളാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ബിഹാർ സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഇമ്രാൻ, ഹിമാചൽപ്രദേശ് സ്വദേശി രാഹുൽ ശർമ്മ, ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശി അസറുദ്ദീൻ അൻസാരി എന്നിവരുടെ മൃതദേഹങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ തിരച്ചലിൽ കണ്ടെത്തിയത്.
ദുരന്തം നടന്ന് മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് നാല് മൃതദേഹങ്ങൾ കൂടി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. മുഹമ്മദ് ഇമ്രാന്റെ മൃതദേഹം ഒന്നാമത്തെ സോണിൽ നിന്നാണ് കണ്ടെടുത്തത്. എക്സ്കവേറ്റർ ഓപ്പറേറ്ററാണ് മുഹമ്മദ് ഇമ്രാൻ. എൻജിനീയറായ രാഹുൽ ശർമയുടെയും കരാർ കമ്പനിയിൽ സർവേയറായ അസറുദ്ദീൻ അൻസാരിയുടെയും മൃതദേഹം മീനാക്ഷിപുഴയിൽ നിന്നുമാണ് കണ്ടെത്തിയത്.
പ്രദേശത്ത് തിരച്ചിൽ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. ഫയർഫോഴ്സിനൊപ്പം പുഴ കേന്ദ്രീകരിച്ച് 20 അംഗ എൻ ഡി ആർ എഫ് സംഘം കൂടി തിരച്ചിൽ നടത്തും. മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റുമോട്ടം നടത്തിയ ശേഷം കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിച്ച് എംബാം നടപടികൾക്ക് വിധേയമാക്കുമെന്നാണ് വിവരം.
ദുരന്തമേഖല പ്രതിപക്ഷനേതാവ് പിണറായി വിജയൻ സന്ദർശിച്ചു. ദുരിതാശ്വാസ ക്യാംപിലും പരിക്കേറ്റ് മേപ്പാടി വിംസ് ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്നവരെയും അദ്ദേഹം കണ്ടു.