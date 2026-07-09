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Kalladi Landslide: വീണ്ടും മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി; കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചിലിൽ മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നു, തെരച്ചിൽ പുരോ​ഗമിക്കുന്നു

Wayanad Landslide: കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചിലിൽ മരണസംഖ്യ ഉയരുകയാണ്. നിലവിൽ പ്രദേശത്ത് തെരച്ചിലും പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

Written ByKarthika VEdited By:Karthika V
Published: Jul 09, 2026, 02:02 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 02:02 PM IST
Kalladi Landslide: വീണ്ടും മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി; കള്ളാടി മണ്ണിടിച്ചിലിൽ മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നു, തെരച്ചിൽ പുരോ​ഗമിക്കുന്നു
Image Credit: Kalladi | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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