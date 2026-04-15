English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Kanipponnu Theft: തിരുവാഭരണത്തിലെ കാണിപ്പൊന്ന് കാണാതായി; കൈനീട്ടമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് എടുത്തതെന്ന് ഭക്തൻ, തിരിച്ചെത്തിച്ചു

Vishu Kani Dharshanam: സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഭക്തൻ കാണിപ്പൊന്നുമായി ക്ഷേത്രത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Apr 15, 2026, 11:34 AM IST
  • വിഷുദിനമായ ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ മുതൽ തിരുവാഭരണങ്ങൾ ചാർത്തി പ്രത്യേക കണി ദർശനം നടന്നിരുന്നു
  • പൂജാരി നൽകിയ ഈ സ്വർണ്ണം വഴിപാടായി ലഭിച്ചതാണെന്ന് കരുതി താൻ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതാണെന്ന് ഭക്തൻ വിശദീകരിച്ചു

Trending Photos

പത്തനംതിട്ട: പന്തളം വലിയകോയിക്കൽ ധർമ്മശാസ്താ ക്ഷേത്രത്തിൽ വിഷുക്കണി ദർശനത്തിനിടെ കാണാതായ തിരുവാഭരണത്തിലെ കാണിപ്പൊന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തിരിച്ചുകിട്ടി. ദർശനത്തിനെത്തിയ ഒരു ഭക്തൻ കൈനീട്ടമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ഇത് എടുത്തു കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു എന്നാണ് വിവരം. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഭക്തൻ കാണിപ്പൊന്നുമായി ക്ഷേത്രത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയത്.

Add Zee News as a Preferred Source

വിഷുദിനമായ ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ മുതൽ പന്തളം കൊട്ടാരത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന തിരുവാഭരണങ്ങൾ ചാർത്തി പ്രത്യേക കണി ദർശനം നടന്നിരുന്നു. സാധാരണയായി കൊട്ടാരം കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് കണ്ണിൽ വെച്ച് തൊഴാനായി നൽകുന്ന കാണിപ്പൊന്നാണ് ആറുമണിയോടെ ദർശനത്തിനെത്തിയ ആൾ കൊണ്ടുപോയത്. പൂജാരി നൽകിയ ഈ സ്വർണ്ണം വഴിപാടായി ലഭിച്ചതാണെന്ന് കരുതി താൻ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതാണെന്ന് ഭക്തൻ പിന്നീട് വിശദീകരിച്ചു.

സ്രാമ്പിക്കൽ കൊട്ടാരത്തിലെ സുരക്ഷിത മുറിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന തിരുവാഭരണങ്ങൾ വിഷുക്കണിക്കായി ദേവസ്വം ബോർഡിന് കൈമാറുന്നതാണ് പതിവ്. ദർശനത്തിന് ശേഷം ഇവ തിരികെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റാറാണ് രീതി. പ്രധാനപ്പെട്ട ആഭരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടത് പരിഭ്രാന്തി പരത്തിയെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അത് തിരികെ ലഭിച്ചത് അധികൃതർക്കും വിശ്വാസികൾക്കും ആശ്വാസമായി.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

KanipponnuPandalam PalaceVishu Kani Dharshanam

Trending News