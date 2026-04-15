Kanipponnu Theft: തിരുവാഭരണത്തിലെ കാണിപ്പൊന്ന് കാണാതായി; കൈനീട്ടമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് എടുത്തതെന്ന് ഭക്തൻ, തിരിച്ചെത്തിച്ചു

പത്തനംതിട്ട: പന്തളം വലിയകോയിക്കൽ ധർമ്മശാസ്താ ക്ഷേത്രത്തിൽ വിഷുക്കണി ദർശനത്തിനിടെ കാണാതായ തിരുവാഭരണത്തിലെ കാണിപ്പൊന്ന് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തിരിച്ചുകിട്ടി. ദർശനത്തിനെത്തിയ ഒരു ഭക്തൻ കൈനീട്ടമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ഇത് എടുത്തു കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു എന്നാണ് വിവരം. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഭക്തൻ കാണിപ്പൊന്നുമായി ക്ഷേത്രത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയത്.
വിഷുദിനമായ ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ മുതൽ പന്തളം കൊട്ടാരത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന തിരുവാഭരണങ്ങൾ ചാർത്തി പ്രത്യേക കണി ദർശനം നടന്നിരുന്നു. സാധാരണയായി കൊട്ടാരം കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് കണ്ണിൽ വെച്ച് തൊഴാനായി നൽകുന്ന കാണിപ്പൊന്നാണ് ആറുമണിയോടെ ദർശനത്തിനെത്തിയ ആൾ കൊണ്ടുപോയത്. പൂജാരി നൽകിയ ഈ സ്വർണ്ണം വഴിപാടായി ലഭിച്ചതാണെന്ന് കരുതി താൻ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതാണെന്ന് ഭക്തൻ പിന്നീട് വിശദീകരിച്ചു.
സ്രാമ്പിക്കൽ കൊട്ടാരത്തിലെ സുരക്ഷിത മുറിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന തിരുവാഭരണങ്ങൾ വിഷുക്കണിക്കായി ദേവസ്വം ബോർഡിന് കൈമാറുന്നതാണ് പതിവ്. ദർശനത്തിന് ശേഷം ഇവ തിരികെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റാറാണ് രീതി. പ്രധാനപ്പെട്ട ആഭരണങ്ങളിൽ ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടത് പരിഭ്രാന്തി പരത്തിയെങ്കിലും ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അത് തിരികെ ലഭിച്ചത് അധികൃതർക്കും വിശ്വാസികൾക്കും ആശ്വാസമായി.
