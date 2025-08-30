Kannur Blast: കണ്ണൂർ സ്ഫോടനം: വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത അനൂപ്‌ മാലിക്കിനെതിരെ കേസെടുത്ത് പോലീസ്

കണ്ണൂർ: കണ്ണപുരം കീഴറയില് വാടക വീട്ടില് നടന്ന സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീട് വാടകയ്ക്കെടുത്ത അനൂപ് മാലിക്കിനെതിരെ കേസെടുത്ത് പോലീസ്. ഇയാൾക്കെതിരെ സ്ഫോടകവസ്തു നിയമപ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
അനൂപ് ഉത്സവത്തിന് പടക്കം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആളാണെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. ഇയാളുടെ തൊഴിലാളി ആയിരിക്കാം മരിച്ചതെന്നാണ് പോലീസ് നിഗമനം. അനൂപ് 2016 ൽ കണ്ണൂർ പൊടികുണ്ടിലെ വീട്ടിൽ സ്ഫോടക വസ്തു പൊട്ടിത്തെറിച്ചുണ്ടായ കേസിലെ പ്രതിയാണ്. അതേസമയം മരിച്ചത് കണ്ണൂർ മാട്ടൂൽ സ്വദേശിയെന്നും സൂചനയുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്ഥിരീകരണമില്ല. സ്ഫോടനം നടന്ന വീട്ടിൽ നിന്ന് മൃതദേഹം ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ന് പുലർച്ചെ രണ്ട് മണിയോടെയാണ് സ്ഫോടനം ഉണ്ടായത്. സ്ഫോടനത്തിൽ വീട് പൂർണ്ണമായി തകർന്നു. സ്ഫോടനത്തിന് പിന്നാലെ ശരീര അവശിഷ്ടങ്ങൾ ചിന്നിച്ചിതറി. ബോംബ് നിർമ്മാണത്തിനിടെ ഉണ്ടായ അപകടമാണ് സ്ഫോടനത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. കീഴറ ഗോവിന്ദൻ എന്നയാളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വീട്ടിൽ രണ്ടു പേരാണ് വാടകയ്ക്ക് താമസിച്ചിരുന്നത്. പയ്യന്നൂരിൽ സ്പെയർ പാർട്സ് കട നടത്തുന്നവരാണ് ഇവരെന്നാണ് സൂചന. അപകടവിവരമറിഞ്ഞ് കണ്ണപുരം പൊലീസും തളിപ്പറമ്പിൽ നിന്നുള്ള ഫയർഫോഴ്സ് സംഘവും സ്ഥലത്തെത്തി മൃതദേഹം ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
