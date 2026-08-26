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Kannur Accident: കണ്ണൂരിൽ കാറിടിച്ച് യുവാവ് മരിച്ചു; വാഹനം നിർത്താതെ പോയി, കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് പോലീസ്

Car Accident: മയ്യിൽ നിരത്തുപാലം സ്വദേശി ഷാഹിദ് ആണ് മരിച്ചത്. കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന തിരുവട്ടൂർ സ്വദേശി ഷിബിലിന് ​ഗുരുതര പരിക്കേറ്റു.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 26, 2026, 09:24 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 09:24 AM IST
Kannur Accident: കണ്ണൂരിൽ കാറിടിച്ച് യുവാവ് മരിച്ചു; വാഹനം നിർത്താതെ പോയി, കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് പോലീസ്
Image Credit: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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