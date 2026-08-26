/Kannur Accident: കണ്ണൂരിൽ കാറിടിച്ച് യുവാവ് മരിച്ചു; വാഹനം നിർത്താതെ പോയി, കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് പോലീസ്

കണ്ണൂർ: കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂർ പെരുമ്പയിൽ കാറിടിച്ച് യുവാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടു. മയ്യിൽ നിരത്തുപാലം സ്വദേശി ഷാഹിദ് ആണ് മരിച്ചത്. കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന തിരുവട്ടൂർ സ്വദേശി ഷിബിലിന് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റു.
കൊല്ലത്ത് പഠിക്കുന്ന ഇരുവരും അവധിയായതിനാൽ നാട്ടിലെത്തിയതാണ്. ഇടിച്ചതിന് ശേഷം നിർത്താതെ പോയ വാഹനം പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. (Updating...)
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