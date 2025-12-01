English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Student Suicide: രാജസ്ഥാനിൽ മലയാളി വിദ്യാർത്ഥിനി ഹോസ്റ്റൽ മുറിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ

Student Suicide: രാജസ്ഥാനിൽ മലയാളി വിദ്യാർത്ഥിനി ഹോസ്റ്റൽ മുറിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ

രാജസ്ഥാനിലെ ശ്രീഗംഗാനഗർ ഗവ. വെറ്ററിനറി കോളജ് വിദ്യാർത്ഥിയായ പൂജ ഹോസ്റ്റൽ മുറിയിൽ വെച്ചാണ് ജീവനൊടുക്കിയത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 1, 2025, 03:40 PM IST
  • നവംബർ 28നാണ് പൂജ കോളജ് ഹോസ്റ്റലിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച വിവരം നാട്ടിലറിയച്ചത്.
  • തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ചിരുന്നു.

Student Suicide: രാജസ്ഥാനിൽ മലയാളി വിദ്യാർത്ഥിനി ഹോസ്റ്റൽ മുറിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ

കണ്ണൂർ: രാജസ്ഥാനിൽ ഹോസ്റ്റൽ മുറിയിൽ മലയാലി വിദ്യാർത്ഥി തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ. ചക്കരക്കൽ സ്വദേശി പൂജയെയാണ് (23) തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. രാജസ്ഥാനിലെ ശ്രീഗംഗാനഗർ ഗവ. വെറ്ററിനറി കോളജിലെ മൂന്നാം വർഷ വിദ്യാർഥിനിയായിരുന്നു പൂജ. നവംബർ 28നാണ് പൂജ കോളജ് ഹോസ്റ്റലിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച വിവരം നാട്ടിലറിയച്ചത്. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ പയ്യാമ്പലത്ത് സംസ്കാരം നടത്തി. വസന്തൻ - സിന്ധു ദമ്പതികളുടെ ഏക മകളാണ് പൂജ.

(ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക. അത്തരം ചിന്തകളുള്ളപ്പോള്‍ 'ദിശ' ഹെല്‍പ് ലൈനില്‍ വിളിക്കുക. ടോള്‍ ഫ്രീ നമ്പര്‍: Toll free helpline number: 1056, 0471-2552056)

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

SuicideRajasthanKannur nativeആത്മഹത്യജീവനൊടുക്കി

