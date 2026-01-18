School Kalolsavam 2026: കപ്പടിച്ച് കണ്ണൂർ; സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ കിരീടം ചൂടി കണ്ണൂർ

തൃശൂർ: തൃശൂരിൽ നടന്ന സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ വാശിയേറിയ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ കണ്ണൂർ ജില്ല കിരീടം വീണ്ടെടുത്തു. കഴിഞ്ഞ വർഷം അവസാന നിമിഷം നഷ്ടമായ സ്വർണ്ണക്കപ്പ് 1023 പോയിന്റുകൾ നേടിയാണ് കണ്ണൂർ ഇത്തവണ സ്വന്തമാക്കിയത്. ആതിഥേയരായ തൃശൂരിനെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് കണ്ണൂരിന്റെ ഈ ഉജ്ജ്വല നേട്ടം.
മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച തൃശൂർ 1018 പോയിന്റുകൾ നേടി റണ്ണറപ്പുകളായപ്പോൾ, 1013 പോയിന്റോടെ കോഴിക്കോട് ജില്ല മൂന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി. സ്കൂൾ തലത്തിലുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ആലത്തൂർ ഗുരുകുലം എച്ച്.എസ്.എസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോയിന്റുകൾ നേടി മുന്നിലെത്തിയത്.
അഞ്ച് ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന കലാമാമാങ്കത്തിന് വൈകുന്നേരം നടക്കുന്ന സമാപന സമ്മേളനത്തോടെ തിരശ്ശീല വീഴും. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ചടങ്ങിൽ നടൻ മോഹൻലാൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുക്കും. സ്വന്തം മണ്ണിൽ കിരീടം നിലനിർത്താൻ തൃശൂർ ആവതു ശ്രമിച്ചെങ്കിലും, തുടക്കം മുതൽ പുലർത്തിയ ആധിപത്യം അവസാന വരെ നിലനിർത്താൻ സാധിച്ചതാണ് കണ്ണൂരിനെ കിരീടം ചൂടിച്ചത്.
