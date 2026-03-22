Karat Razak: 'ചിലരെ കുറിച്ച് ചിലത് പറയാനുണ്ട്, അതിൽ മന്ത്രി റിയാസും'; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷനിൽ എല്ലാം പറയുമെന്ന് കാരാട്ട് റസാഖ്

ചിലർക്കെതിരെ ചിലതൊക്കെ പറയാനുണ്ട് എന്ന കാരാട്ട് റസാഖിന്റെ പ്രസ്താവന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 22, 2026, 01:58 PM IST
  • സ്ഥാനങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിലും സജീവമായി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കും.
  • പേരാമ്പ്രയിലും കുന്ദമംഗലത്ത് അടക്കം സജീവമായി പ്രചാരണ രംഗത്തുണ്ടാകുമെന്നും കാരാട്ട് റസാഖ് പറഞ്ഞു.

മലപ്പുറം: സിപിഎം വിട്ട് വീണ്ടും മുസ്‌ലിം ലീഗിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ് മുൻ എംഎൽഎ കാരാട്ട് റസാഖ്. എൽഡിഎഫിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു റസാഖ് ലീ​ഗിൽ തിരിച്ചെത്തിയത്. സഹയാത്രികരെ ചേർത്തുപിടിക്കാൻ എൽഡിഎഫിന് സാധിച്ചില്ല, അതിൽ അവർ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നായിരുന്നു റസാഖ് പ്രതികരിച്ചത്. പാണക്കാട് എത്തി മുസ്‌ലിം ലീഗിൽ അംഗത്വം എടുത്ത ശേഷമായിരുന്നു റസാഖിന്റെ പ്രതികരണം. 

'മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് അടക്കം ചിലർക്കെതിരെ ചിലതു പറയാനുണ്ടെന്ന് കാരാട്ട് റസാഖ് പറഞ്ഞു. വൈകിട്ട് നടക്കുന്ന തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് കൺവെൻഷനിൽ എല്ലാം പറയുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തറവാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയെന്നും മുസ്ലിം ലീഗിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും റസാഖ് അറിയിച്ചു. താൻ മുസ്ലിം ലീഗിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് നല്ല പരിഗണന ലഭിച്ചിരുന്നുവെന്നും റസാഖ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സ്ഥാനങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിലും സജീവമായി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കും. പേരാമ്പ്രയിലും കുന്ദമംഗലത്ത് അടക്കം സജീവമായി പ്രചാരണ രംഗത്തുണ്ടാകുമെന്നും കാരാട്ട് റസാഖ് പറഞ്ഞു.

2011, 2016 വർഷങ്ങളിൽ സീറ്റ് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവായിരുന്നു കാരാട്ട് റസാഖ് ഇടതുമുന്നണിക്കൊപ്പം ചേർന്നത്. വിമതനായി മത്സരിച്ച റസാഖിനെ അന്ന് എൽഡിഎഫ് പിന്തുണയ്ക്കുകയും 2016ൽ 573 വോട്ടുകൾക്ക് കാരാട്ട് റസാഖ് വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ 2021ൽ എം കെ മുനീറിനോട് പരാജയപ്പെട്ടു. 

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

