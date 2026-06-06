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Karuvannur Bank Scam: കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ്; പ്രതികൾക്കെതിരെ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ തെളിവുണ്ട്, എ.സി. മൊയ്തീനും കെ. രാധാകൃഷ്ണനും സമൻസ്

Karuvannur Bank Scam: എംഎൽഎ എ.സി. മൊയ്തീൻ, കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ എംപി, തൃശൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം.എം. വർഗീസ് തുടങ്ങിയവരുൾപ്പെടെ 28 പേർക്കാണ് കോടതി ഹാജരാകാൻ സമൻസ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്.

Written ByKarthika V
Published: Jun 06, 2026, 01:38 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 01:56 PM IST
Karuvannur Bank Scam: കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ്; പ്രതികൾക്കെതിരെ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ തെളിവുണ്ട്, എ.സി. മൊയ്തീനും കെ. രാധാകൃഷ്ണനും സമൻസ്
Image Credit: Karuvannur Scam | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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