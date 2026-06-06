/Karuvannur Bank Scam: കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ്; പ്രതികൾക്കെതിരെ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ തെളിവുണ്ട്, എ.സി. മൊയ്തീനും കെ. രാധാകൃഷ്ണനും സമൻസ്

കൊച്ചി: കരുവന്നൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പിൽ സിപിഎം നേതാക്കൾക്ക് സമൻസ്. എംഎൽഎ എ.സി. മൊയ്തീൻ, കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ എംപി, തൃശൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം.എം. വർഗീസ് തുടങ്ങിയവരടക്കമുള്ളവർ വിചാരണ നേരിടണമെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. ഇവർക്കെതിരെ പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യ തെളിവുണ്ടെന്നാണ് പിഎംഎൽഎ കോടതി വ്യക്തമാക്കിയത്. പ്രതിപ്പട്ടികയിലെ 28 പേർക്കാണ് സമൻസ് അയച്ചത്. അടുത്ത മാസം നാലിന് കോടതിയിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകാനാണ് നിർദ്ദേശം.
കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ സഹകരണ തട്ടിപ്പാണ് കരുവന്നൂരിലേത്. പരാതിയെ തുടർന്ന് സഹകരണ വകുപ്പ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ വൻ തട്ടിപ്പാണ് പുറത്തുവന്നത്. സിപിഎം നേതാക്കളായ ബാങ്ക് സെക്രട്ടറിയടക്കം ആറുപേരെ പ്രതിയാക്കികൊണ്ടാണ് ആദ്യം പോലീസ് കേസെടുത്തത്. 108 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പാണ് സഹകരണ വകുപ്പ് കണ്ടെത്തിയത്.
തുടർന്ന് കേസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തു. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തിൽ 31 പേരാണ് പ്രതികളായുള്ളത്. ബാങ്കിന്റെ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന ടി.ആർ. സുനിൽകുമാർ, മാനേജരായിരുന്ന ബിജു കരീം, ബിജുവിന്റെ ഭാര്യ, ചീഫ് അക്കൗണ്ടന്റായിരുന്ന സി.കെ. ജിൽസ്, ജിൽസിന്റെ ഭാര്യ എന്നിവരാണ് ഭരണസമിതിയംഗങ്ങളല്ലാത്ത പ്രതികൾ.
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