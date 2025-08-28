English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Suicide: കാസർകോട് ദമ്പതിമാരും മകനും ആസിഡ് കുടിച്ച് മരിച്ചു; ഒരു മകൻ ചികിത്സയിൽ

Kasaragod News: വ്യാഴാഴ്ച  രാവിലെയാണ് കുടുംബം കൂട്ട ആത്മഹത്യ ചെയ്തതായി പുറത്തറിഞ്ഞത്. സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്നാണ് കൂട്ട ആത്മഹത്യയെന്നാണ് പ്രാഥമിക നി​ഗമനം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Aug 28, 2025, 08:12 AM IST
  • അമ്പലത്തറ പറക്കളായി സ്വദേശി ​ഗോപി (60), ഭാര്യ ഇന്ദിര (57), മകൻ രഞ്ജേഷ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്
  • മറ്റൊരു മകൻ രാകേഷ് അതീവ ​ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിലാണ്

കാസറ​ഗോഡ്: അമ്പലത്തറയിൽ കൂട്ട ആത്മഹത്യ. ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേർ ആസിഡ് കുടിച്ച് മരിച്ചു. അമ്പലത്തറ പറക്കളായി സ്വദേശി ​ഗോപി (60), ഭാര്യ ഇന്ദിര (57), മകൻ രഞ്ജേഷ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. മറ്റൊരു മകൻ രാകേഷ് അതീവ ​ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലാണ് യുവാവിനെ ചികിത്സയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. വ്യാഴാഴ്ച  രാവിലെയാണ് കുടുംബം കൂട്ട ആത്മഹത്യ ചെയ്തതായി പുറത്തറിഞ്ഞത്. സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്നാണ് കൂട്ട ആത്മഹത്യയെന്നാണ് പ്രാഥമിക നി​ഗമനം. കാർഷിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ആസിഡ് കുടിച്ചാണ് ഇവർ ജീവനൊടുക്കിയതെന്നാണ് വിവരം.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

SuicideKasaragodKasaragod Suicideകാസർകോട്കൂട്ട ആത്മഹത്യ

