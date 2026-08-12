/Kasaragod Tragedy: പ്രതിശ്രുത വധു ആത്മഹത്യ ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ വരനും ജീവനൊടുക്കി; സംഭവം കാസർഗോഡ്

കാസർഗോഡ്: പ്രതിശ്രുത വധു ആത്മഹത്യ ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ വരനും ജീവനൊടുക്കിയതായി റിപ്പോർട്ട്. ജീവനൊടുക്കിയത് കാസർഗോഡ് സ്വദേശി അനുശ്രീയും പ്രതിശ്രുതവരൻ കണ്ണൂർ സ്വദേശി അമലുമാണ്.
ഇരുവരും ബാങ്ക് ജീവനക്കാരാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇവരുടെ വിവാഹം ഡിസംബർ 26 ന് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അനുശ്രീ കർണാടകയിലെ ഹുൻസൂരിലെ എസ്ബിഐയിൽ ആയിരുന്നു ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. അവിടെ താമസ സ്ഥലത്താണ് അനുശ്രീയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയതും. ഇവർ വീഡിയോ കാൾ വിളിച്ച ശേഷമായിരുന്നു അനുശ്രീ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. പിന്നാലെ അമലും ജീവനൊടുക്കുകയിരുന്നു.
അമലിനെ എറണാകുളം നോർത്ത് സ്റ്റേഷന് സമീപമുള്ള ഹോട്ടൽ മുറിയിലാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ജീവനൊടുക്കാൻ ഇവർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായത് എന്താണെന്ന് വ്യക്തമല്ല. അനുശ്രീയുടെ മൃതദേഹം സംസ്ക്കരിച്ചു.
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