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Kasaragod Tragedy: പ്രതിശ്രുത വധു ആത്മഹത്യ ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ വരനും ജീവനൊടുക്കി; സംഭവം കാസർഗോഡ്

Kasaragod Tragedy: വീഡിയോ കോളിനുപിന്നാലെ വധു ജീവനൊടുക്കി പിന്നാലെ പ്രതിശ്രുത വരനും

Written ByAjitha Kumari
Published: Aug 12, 2026, 11:10 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 11:10 PM IST
Kasaragod Tragedy: പ്രതിശ്രുത വധു ആത്മഹത്യ ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ വരനും ജീവനൊടുക്കി; സംഭവം കാസർഗോഡ്
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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