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Kasargode news: ഫ്രീഡം ക്വിസിൽ സവർക്കറെ പുകഴ്ത്തി ചോദ്യം; വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ നിർദേശത്തിൽ നടപടി, അധ്യാപകന് സസ്പെൻഷൻ

ഫ്രീഡം ക്വിസിൽ വി.ഡി സവർക്കറെ പുകഴ്ത്തി ചോദ്യം തയ്യാറാക്കിയ അധ്യാപകന് സസ്പെൻഷൻ. കാസർകോട് പള്ളത്തുടക്ക സ്കൂൾ അധ്യാപകൻ ഗുരു പ്രസാദിനെതിരെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം നടപടിയെടുത്തത്. മഞ്ചേശ്വരം, കുമ്പള, കാസർകോട് ഉപജില്ലകളിലേക്ക് നൽകിയ ക്വിസ് മത്സരത്തിന്റെ ചോദ്യാവലി തയ്യാറാക്കിയത് ഗുരു പ്രസാദിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു.

Written ByKarthika V
Published: Aug 09, 2026, 05:54 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 05:54 PM IST
Kasargode news: ഫ്രീഡം ക്വിസിൽ സവർക്കറെ പുകഴ്ത്തി ചോദ്യം; വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ നിർദേശത്തിൽ നടപടി, അധ്യാപകന് സസ്പെൻഷൻ
Image Credit: Quiz Controversy | (Photo: Zee news)

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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