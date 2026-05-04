പതിനാല് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുള്ള തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ സ്പെഷ്യല് എന്ന് കരുതാവുന്ന ഒരു മണ്ഡലമാണ് കഴക്കൂട്ടം. കഴക്കൂട്ടത്ത് ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത്. ആദ്യ മൂന്ന് ഘട്ട വോട്ടെണ്ണലും കഴിയുമ്പോള് കടകംപള്ളി മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്നാല് തുടര്ന്നുള്ള ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും ചാഞ്ചാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത്. കഴക്കൂട്ടത്ത് താമര വിരിയുമോ അതോ കടകംപള്ളി സ്ഥാനമുറപ്പിക്കുമോ എന്ന് പറയാനാകാത്ത സ്ഥിതിയാണ്.
എല്ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനും ബിജെപിയുടെ സ്ഥാനാര്ത്ഥി വി മുരളീധരനുമാണ് വമ്പന് പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നത്. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി ശരത്ചന്ദ്ര പ്രസാദ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. 2021 ല് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന് കഴക്കൂട്ടത്ത് നേടിയ ഭൂരിപക്ഷം 23,497 വോട്ടിന്റേതായിരുന്നു. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ബിജെപിക്ക് കഴക്കൂട്ടത്ത് ലീഡ് 10,842 വോട്ട്. 2025 ഡിസംബറില് നടന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഇടതു മുന്നണിയുടെ ലീഡ് 1,909 വോട്ടുമായിരുന്നു.
2016 ല് 7347 വോട്ടിനാണ് കടകം പള്ളി സുരേന്ദ്രന് ബിജെപിയിലെ വി മുരളീധരനെ തോല്പ്പിച്ചത്. 2021 ല് വി മുരളീധരന് മാറി ശോഭാ സുരേന്ദ്രന് സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായി എത്തിയപ്പോള് കടകംപള്ളിയുടെ ഭൂരിപക്ഷം 23497 ആയി ഉയര്ന്നു. ഇത്തവണ വി മുരളീധരന് തന്നെ വീണ്ടും കടകം പള്ളിയുടെ എതിരാളിയായി എത്തിയതോടെ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത്.
വർക്കല, ആറ്റിങ്ങൽ, ചിറയിൻകീഴ്, നെടുമങ്ങാട്, വാമനപുരം, , വട്ടിയൂർക്കാവ്, തിരുവനന്തപുരം, നേമം, അരുവിക്കര, കാട്ടാക്കട, പാറശ്ശാല, കോവളം, നെയ്യാറ്റിൻകര എന്നിവയാണ് മറ്റു മണ്ഡലങ്ങൾ.
