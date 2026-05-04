കഴക്കൂട്ടത്തും താമര വിരിയിച്ച് വി മുരളീധരന്. പോരാട്ടത്തിനൊടുവില് തോറ്റ് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്. 167 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് മുരളീധരന്റെ വിജയം. ആദ്യ ഘട്ട വോട്ടെണ്ണല് ആരംഭിച്ചപ്പോള് മുതല് ചാഞ്ചാട്ടം തുടര്ന്ന മണ്ഡലമായിരുന്നു കഴക്കൂട്ടവും. ഈ വിജയത്തോടെ കോരളത്തില് മൂന്ന് താമരകള് വിരിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബിജെപി.
നേമം, ചാത്തന്നൂര് മണ്ഡലങ്ങളിലെ ജയത്തിന് പിന്നാലെയാണ് കഴക്കൂട്ടവും ബിജെപി പിടിച്ചെടുത്തത്. ചാത്തന്നൂർ മണ്ഡലത്തിലെ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർത്ഥി ബി.ബി ഗോപകുമാറാണ് വിജയിച്ചത്. 4,402 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് ചാത്തന്നൂരിലെ ജയം. കൂടാതെ, 3800 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തില് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറാണ് നേമത്ത് വിജയക്കൊടി പാറിച്ചത്.
നേരത്തെ വോട്ട് എണ്ണി തുടങ്ങിയത് മുതല് തന്നെ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ മണ്ഡലത്തിൽ ആദിപത്യം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടിയെയും കോൺഗ്രസിന്റെ കെ എസ് ശബരിനാഥനെയും പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്റെ മുന്നേറ്റം. ശിവൻകുട്ടിക്ക് 39147 വോട്ടാണ് നേടാനായത്. ശബരിനാഥൻ 23099 വോട്ടും നേടി.
ഇന്നുമുതൽ നേമത്തെ ജനങ്ങളുടെ സേവകൻ ആണ് താനെന്ന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പ്രതികരിച്ചു. എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉറപ്പ് തരുന്നുവെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു. നേമത്തെയും ചാത്തന്നൂരിലെയും ജനങ്ങൾ കൃത്യമായ മറുപടി നൽകിയെന്നും പത്തു കൊല്ലത്തെ ഇടതുഭരണം ജനങ്ങൾ മടുത്തു കഴിഞ്ഞുവെന്നും ശബരിമല സ്വർണ്ണ കൊള്ളയും അഴിമതിയും ജനങ്ങൾ മടുത്തുവെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു.
