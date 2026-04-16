  • KC Venugopal: 'വെയിറ്റ് ഫോർ ദ റിസൾട്ട്'; മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ചയിൽ പരസ്യവിവാദങ്ങളിലേക്ക് പോകരുതെന്ന് കെ.സി വേണുഗോപാൽ

KC Venugopal: 'വെയിറ്റ് ഫോർ ദ റിസൾട്ട്'; മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ചയിൽ പരസ്യവിവാദങ്ങളിലേക്ക് പോകരുതെന്ന് കെ.സി വേണുഗോപാൽ

മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ചയിൽ പരസ്യവിവാദങ്ങളിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് കെ.സി വേണു​ഗോപാൽ പറഞ്ഞു.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 16, 2026, 12:56 PM IST
  • കെ. സുധാകരൻ മുതിർന്ന നേതാവാണെന്നും ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
  • എന്നാൽ പരസ്യവിവാദങ്ങളിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.
  • കെ. സുധാകരൻ മാത്രമല്ല, ആരായാലും അതാണ് നല്ലതെന്ന് കെ.സി. വേണുഗോപാൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

Read Also

  1. Congress: 'കേരളം കെ.സി നയിക്കട്ടെ'; കെ സുധാകരന്റെ പോസ്റ്റിൽ എംപിമാർക്ക് അതൃപ്തിയോ? ഹൈക്കമാൻഡിനെ അറിയിച്ചേക്കും

KC Venugopal: 'വെയിറ്റ് ഫോർ ദ റിസൾട്ട്'; മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ചയിൽ പരസ്യവിവാദങ്ങളിലേക്ക് പോകരുതെന്ന് കെ.സി വേണുഗോപാൽ

ന്യൂഡൽഹി: മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ചയിൽ പ്രതികരണവുമായി കെ. സി വേണു​ഗോപാൽ. കെ സുധാകരന്റെ പോസ്റ്റിന് പിന്നാലെ ചർച്ചകൾ ഉയർന്നതോടെയാണ് പ്രതികരണവുമായി കെ.സി രം​ഗത്തെത്തിയത്.  കെ. സുധാകരൻ മുതിർന്ന നേതാവാണെന്നും ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ പരസ്യവിവാദങ്ങളിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കെ. സുധാകരൻ മാത്രമല്ല, ആരായാലും അതാണ് നല്ലതെന്ന് കെ.സി. വേണുഗോപാൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. 

പൊതുജനമധ്യത്തിൽ വലിച്ചിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല മുഖ്യമന്ത്രിസ്ഥാനം എന്നും‌ കെ.സി വേണു​ഗോപാൽ പറഞ്ഞു. വനിതാ സംവരണ ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് കെ.സി. വേണുഗോപാൽ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ചയിലും പ്രതികരിച്ചത്. മണ്ഡല പുനർനിണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യം അഭിമുഖീകിരക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ കോൺ​ഗ്രസിനുള്ളിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചും മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ചയെ കുറിച്ചും ചോദിച്ചതിൽ കെസി വേണു​ഗോപാൽ ക്ഷുഭിതനാകുകയും ചെയ്തു.

രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അന്തസ്സത്തയെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണ് മണ്ഡല പുനർനിർണയം. രാജ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന അത്രയും ഗുരുതര പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളിൽ തൽപ്പരനല്ലെന്ന് കെ.സി പറഞ്ഞു. സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലെ പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവോ ആയിട്ടുള്ള ചർച്ചകളിൽ കാര്യമില്ലെന്നും നാലാം തീയതി ഫലം വരട്ടെ, അതുവരെ കാത്തിരിക്കൂ എന്നും അദ്ദേഹം പറ‍ഞ്ഞു. 

കോൺഗ്രസിന് ലീഡർഷിപ്പുണ്ടാകും. പാർട്ടിക്ക് ഒരു സിസ്റ്റമുണ്ട്, നേതാക്കന്മാരുണ്ട്, എല്ലാവരും കൂടിയാലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കും. വളരെ ശാന്തമായിട്ടാണ് നേതാക്കന്മാരെല്ലാം ഉള്ളത്.  പൊതുജനമധ്യത്തിൽ വലിച്ചിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല മുഖ്യമന്ത്രി പദം. നാലാം തീയതി ഫലം വരുമെന്നും ജനങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് മുമ്പോട്ടു പോകുമെന്നും കെ.സി വേണു​ഗോപാൽ പറഞ്ഞു. 

താൻ വട്ടപ്പൂജ്യമാണെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ചില മാധ്യമങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി ഇത് ഈ വിമർശനങ്ങൾ കേൾക്കുകയാണ്. അവരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവര് തീരുമാനിക്കട്ടെ. വെയിറ്റ് ഫോർ ദ റിസൾട്ട് എന്നായിരുന്നു കെസി വേണു​ഗോപാലിന്റെ പ്രതികരണം. 

