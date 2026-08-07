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KCL Third Season: കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിന്റെ മൂന്നാം സീസൺ ഓ​ഗസ്റ്റ് 20 മുതൽ; അഭിഷേക് മോഹൻ ട്രിവാൻഡ്രം റോയൽസിന്റെ മുഖ്യ പരിശീലകൻ

KCL Third Season 2026: പ്രധാന ആഭ്യന്തര ടൂർണമെന്റുകളിൽ കളിച്ച പരിചയസമ്പത്തുമായാണ് അഭിഷേക് ടീമിന്റെ മുഖ്യ പരിശീലകനായി ചുമതലയേൽക്കുന്നത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Aug 07, 2026, 01:34 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 01:34 PM IST
KCL Third Season: കേരള ക്രിക്കറ്റ് ലീഗിന്റെ മൂന്നാം സീസൺ ഓ​ഗസ്റ്റ് 20 മുതൽ; അഭിഷേക് മോഹൻ ട്രിവാൻഡ്രം റോയൽസിന്റെ മുഖ്യ പരിശീലകൻ
Image Credit: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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