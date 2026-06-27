/KEAM 2026: കീം റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു; എൻജിനീയറിങ്, ഫാർമസി റാങ്കുകൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ?

കീം 2026 (KEAM 2026) റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. എൻജിനീയറിങ്, ഫാർമസി കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് ആണ് പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മീഷണർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ഔദ്യോഗിക കാൻഡിഡേറ്റ് പോർട്ടൽ വഴിയാണ് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. കൗൺസിലിങ് പ്രക്രിയയ്ക്ക് മുൻപായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വെബ്സൈറ്റിലൂടെ റാങ്ക് വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പുറത്തുവിട്ടതോടെ കോളേജ് ഓപ്ഷനുകൾ നൽകുന്നതിനുള്ള കൗൺസിലിങ് നടപടികളും ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
സിബിഎസ്ഇ ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിലെ അനിശ്ചിതത്വത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു കീം ഫലപ്രഖ്യാപനം വൈകിയത്. ജൂലൈ 8 ന് ആദ്യ അലോട്മെൻ്റ് നടക്കും.
റാങ്കുകാർ ഇവർ....
എൻജിനീയറിംഗിൽ അങ്കമാലി അയ്യമ്പുഴ സ്വദേശി റോഷൻ രാജുവിന് ഒന്നാം റാങ്ക് ലഭിച്ചത്. ജെഇഇ യിലും റോഷന് ഒന്നാം റാങ്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. കണ്ണൂർ ചെറുവഞ്ചേരി സ്വദേശി ധ്യാൻ തേജ് രണ്ടാം റാങ്കും തൃശൂർ എരവത്തൂർ സ്വദേശി വിസ്മയ കെ. ആർ. മൂന്നാം റാങ്കും നേടി.
ഫാർമസിയിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കിയത് വിനായക് നാരായണൻ ആണ്. ജെസ്സി ജസ്റ്റിനാണ് രണ്ടാം റാങ്ക് നേടി മികച്ച നേട്ടം കൈവരിച്ചത്.
പരീക്ഷയ്ക്കായി 1.48 ലക്ഷത്തിലധികം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നത്. ഇതിൽ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം 1,08,409 പേർ എൻജിനീയറിങ് പ്രവേശനത്തിനായും, 39,737 പേർ ഫാർമസി കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശന വിഭാഗത്തിലുമാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. 79,717 വിദ്യാർഥികളാണ് എൻജിനിയറിംഗ് പ്രവേശന യോഗ്യത നേടിയത്. ഫാർമസി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ 26,943 വിദ്യാർത്ഥികളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. റാങ്ക് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഓൺലൈനായി കോളേജ് ഓപ്ഷനുകൾ സമർപ്പിക്കാം.
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