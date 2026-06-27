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KEAM 2026: കീം റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു; എൻജിനീയറിങ്, ഫാർമസി റാങ്കുകൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ?

KEAM 2026 Rank List: cee.kerala.gov.in എന്ന ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റിലൂടെ കീം റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.

Written ByKarthika V
Published: Jun 27, 2026, 02:43 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 03:49 PM IST
KEAM 2026: കീം റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു; എൻജിനീയറിങ്, ഫാർമസി റാങ്കുകൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ?
Image Credit: KEAM 2026 | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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കീം റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു; പരിശോധിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ?
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