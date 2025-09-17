English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Amoebic Meningoencephalitis: 'അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ പൂർണ പരാജയം'; നിയമസഭയിൽ അടിയന്തര പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച് എൻ. ഷംസുദ്ദീൻ എംഎൽഎ

Amoebic Meningoencephalitis Kerala Cases: സംസ്ഥാനത്ത് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം പടർന്നുപിടിക്കുന്നുവെന്നും രോ​ഗം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ പൂർണമായും പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് പ്രതിപക്ഷം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 17, 2025, 02:52 PM IST
  • നൂറോളം പേർക്ക് രോ​ഗം ബാധിച്ചു
  • ഇരുപതോളം പേർ രോ​ഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം പടർന്നുപിടിക്കുകയാണെന്നും രോ​ഗം വ്യാപിക്കുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ പൂർണമായും പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും പ്രതിപക്ഷം വിമർശിച്ചു. യഥാർത്ഥ മരണസംഖ്യ മറച്ചുവെച്ച് മേനി നടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും പ്രതിപക്ഷം വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു.

അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം പകർച്ചവ്യാധിയല്ലെങ്കിൽ പോലും സർക്കാരിന് രോഗവ്യാപനം കൂടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസ് അവതരിപ്പിച്ച് എൻ. ഷംസുദ്ദീൻ എംഎൽഎ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ഈ കപ്പൽ പൊങ്ങാനാവാത്ത വിധം മുങ്ങിയെന്നും കപ്പിത്താനുണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ലെന്നും കപ്പൽ മുങ്ങിയെന്നും എൻ. ഷംസുദ്ദീൻ ആരോഗ്യമന്ത്രിയെ പരിഹസിച്ചു. കേരളത്തിൽ അതിവേഗം പടർന്നുപിടിക്കുന്ന അമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ബാധിച്ച് ഇതിനകം ഇരുപതോളം പേർ മരിച്ചു.

നൂറോളം പേർക്ക് രോഗം ബാധിച്ചു. സാധാരണഗതിയിൽ പ്രാദേശികമായി കാണുന്ന രോഗം, നിലവിൽ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, പാലക്കാട്, തൃശ്ശൂർ തുടങ്ങി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നിരവധി ഭാഗങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു.

രോ​ഗകാരിയായ അമീബയുള്ള വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുന്ന 26 ലക്ഷം പേരിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള അത്യപൂർവമായ രോ​ഗം കേരളത്തിൽ വ്യാപകമാകുന്നതിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഇരുട്ടിൽ തപ്പുകയാണെന്ന് എംഎൽഎ വിമർശിച്ചു. അമേരിക്കൻ ഏജൻസിയായ സെന്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവൻഷന്റെ (സിഡിസി) പഠനം ഉദ്ധരിച്ചാണ് എംഎൽഎ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Amoebic meningoencephalitisഅമീബിക് മസ്തിഷ്ക ജ്വരം

