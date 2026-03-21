തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നടൻ സുധീർ കരമന എൽഡിഎഫ് സ്വതന്ത്രനായി മത്സരിക്കും. എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ ടിപി രാമകൃഷ്ണനാണ് സുധീർ കരമനയെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി തീരുമാനിച്ച വിവരം അറിയിച്ചത്. ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസ് മുൻ എംഎൽഎ ആന്റണി രാജു അയോഗ്യനാക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് പകരക്കാരനായി സുധീറിനെ രംഗത്തിറക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഎമ്മിനുവേണ്ടി സുധീർ സജീവമായി പ്രചാരണത്തിനിറങ്ങിയിരുന്നു. താരത്തിൻ്റെ ജനപ്രീതിയും രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലവും മണ്ഡലത്തിൽ ഇടത് മുന്നണിക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. നടൻ കരമന ജനാർദ്ദനൻ നായരുടെ മകനും നടനും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനും ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ അധ്യാപകനുമാണ് സുധീർ കരമന.
Also Read: Kerala Assembly Election 2026: 'വേണ്ടത് ധർമ്മടം, കിട്ടിയത് തളിപ്പറമ്പ്'; മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപനം, കണ്ണൂരിൽ ബിജെപിയെ വെട്ടിലാക്കി സ്ഥാനാർത്ഥി
അതേസമയം നാമ നിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കാൻ ഇനി രണ്ട് പ്രവർത്തി ദിവസം കൂടി മാത്രമെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കുള്ളൂ. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ ഇതിനോടകം പത്രിക സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഏപ്രിൽ 9നാണ് കേരളത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക. ഒറ്റഘട്ടമായി നടക്കുന്ന വോട്ടെടുപ്പിന്റെ ഫലം മെയ് 4ന് പ്രഖ്യാപിക്കും.
