Kerala Assembly Elections 2026: തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇടതുമുന്നണിയുടെ ട്വിസ്റ്റ്; നടൻ സുധീർ കരമന സ്ഥാനാർത്ഥിയാകും

തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രലിലാണ് സുധീർ കരമനയെ നിർത്താൻ ധാരണയായിരിക്കുന്നത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 20, 2026, 06:04 PM IST
  • ജനാധിപത്യ കേരള കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ സീറ്റാണ് തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ.
  • ഇവിടെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കാന്‍ വൈകുന്നതില്‍ സിപിഎമ്മിന് അതൃപ്തിയുണ്ടായിരുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു.

Read Also

  1. Adoor Prakash MP: 'യുഡിഎഫ് നൂറിലധികം സീറ്റുകൾ നേടും'; സ്ഥാനാർഥിപ്പട്ടിക വൈകിയത് ദേശീയ പാർട്ടിയായതിനാലെന്ന് അടൂർ പ്രകാശ്

Trending Photos

Kerala SK-45 Lottery Result: സുവർണ കേരളത്തിന്റെ ഭാ​ഗ്യം ആർക്കൊപ്പം? ഇന്നത്തെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം അറിയാം...
5
Kerala Lottery Result
Kerala SK-45 Lottery Result: സുവർണ കേരളത്തിന്റെ ഭാ​ഗ്യം ആർക്കൊപ്പം? ഇന്നത്തെ നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം അറിയാം...
Shiva Yoga 2026: ശിവയോ​ഗത്തിലൂടെ ഈ രാശിക്കാ‍ർ നേട്ടങ്ങളുടെ നെറുകയിൽ; കാത്തിരിക്കുന്നത് മഹാഭാ​ഗ്യങ്ങൾ
6
Shiva yog
Shiva Yoga 2026: ശിവയോ​ഗത്തിലൂടെ ഈ രാശിക്കാ‍ർ നേട്ടങ്ങളുടെ നെറുകയിൽ; കാത്തിരിക്കുന്നത് മഹാഭാ​ഗ്യങ്ങൾ
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർ ആരെയും അന്ധമായി വിശ്വസിക്കരുത്; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും വർധിക്കും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർ ആരെയും അന്ധമായി വിശ്വസിക്കരുത്; ധനു രാശിക്കാർക്ക് സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും വർധിക്കും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
8th Pay Commission: എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷനിൽ DA എത്രയായിരിക്കും? ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റ് എന്താണ്? അറിയാം...
10
8th Pay Commission
8th Pay Commission: എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷനിൽ DA എത്രയായിരിക്കും? ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റ് എന്താണ്? അറിയാം...
തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രലിൽ എൽഡിഎഫിന് അപ്രതീക്ഷിത സ്ഥാനാർത്ഥി‌. ഇടതു സ്വതന്ത്രനായി നടൻ സുധീർ കരമനയെ മത്സരിപ്പിക്കാൻ ധാരണയായതായി റിപ്പോർട്ട്. ഔദ്യോ​ഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉടനുണ്ടാകും. സിപിഎം മുൻകൈയെടുത്താണ് താരത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കാനുള്ള നീക്കം. മത്സരിക്കുന്നതിന് സുധീർ കരമന സമ്മതം അറിയിച്ചതായാണ് വിവരം. 

ജനാധിപത്യ കേരള കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ സീറ്റാണ് തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ. ഇവിടെ സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കാന്‍ വൈകുന്നതില്‍ സിപിഎമ്മിന് അതൃപ്തിയുണ്ടായിരുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനിടെ സുരേന്ദ്രൻപിള്ളയെ ഇടത് സ്ഥാനാര്‍ഥിയാക്കാന്‍ നീക്കമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ജനാധിപത്യ കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസിന് സമ്മതം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തൊണ്ടിമുതൽ കേസിലെ വിധിക്ക് പിന്നാലെ ആന്റണി രാജുവിന് മത്സരിക്കാന്‍ അയോഗ്യത കല്‍പ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയുടെ കാര്യത്തില്‍ അനിശ്ചിതത്വം വന്നത്.

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

