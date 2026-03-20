Kerala Assembly Elections 2026: തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇടതുമുന്നണിയുടെ ട്വിസ്റ്റ്; നടൻ സുധീർ കരമന സ്ഥാനാർത്ഥിയാകും

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രലിൽ എൽഡിഎഫിന് അപ്രതീക്ഷിത സ്ഥാനാർത്ഥി. ഇടതു സ്വതന്ത്രനായി നടൻ സുധീർ കരമനയെ മത്സരിപ്പിക്കാൻ ധാരണയായതായി റിപ്പോർട്ട്. ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉടനുണ്ടാകും. സിപിഎം മുൻകൈയെടുത്താണ് താരത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കാനുള്ള നീക്കം. മത്സരിക്കുന്നതിന് സുധീർ കരമന സമ്മതം അറിയിച്ചതായാണ് വിവരം.
ജനാധിപത്യ കേരള കോണ്ഗ്രസിന്റെ സീറ്റാണ് തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ. ഇവിടെ സ്ഥാനാര്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കാന് വൈകുന്നതില് സിപിഎമ്മിന് അതൃപ്തിയുണ്ടായിരുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനിടെ സുരേന്ദ്രൻപിള്ളയെ ഇടത് സ്ഥാനാര്ഥിയാക്കാന് നീക്കമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ജനാധിപത്യ കേരളാ കോണ്ഗ്രസിന് സമ്മതം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തൊണ്ടിമുതൽ കേസിലെ വിധിക്ക് പിന്നാലെ ആന്റണി രാജുവിന് മത്സരിക്കാന് അയോഗ്യത കല്പ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് സ്ഥാനാര്ഥിയുടെ കാര്യത്തില് അനിശ്ചിതത്വം വന്നത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.