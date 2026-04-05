Kerala Assembly Election: എൻഡിഎ ക്യാമ്പിൽ ആവേശമാകാൻ അമിത് ഷായും നിർമ്മലാ സീതാരാമനും ഇന്ന് കേരളത്തിൽ

തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇനി ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ എൻഡിഎ ക്യാമ്പിൽ ആവേശമാകാൻ കൂടുതൽ കേന്ദ്ര നേതാക്കൾ ഇന്ന് കേരളത്തിലെത്തും. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും, ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ എന്നിവർ പ്രചാരണത്തിലെത്തും.
തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുന്ന അമിത് ഷാ പ്രവാസികളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. നിർമ്മല സ്വീതാരാമൻ തൃശൂരും പാലക്കാടുമാണ് സന്ദർശിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും കേരളത്തിൽ എത്തിയിരുന്നു.
പ്രചാരണത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെയും എൽഡിഎഫിനേയും കടന്നാക്രമിച്ച മോദി കേരളത്തിൽ ബിജെപി തരംഗമുണ്ടെന്നും സഞ്ജു സാംസണെ പോലെ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കണമെന്നും പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെയും കേരളത്തിലുണ്ട്. അദ്ദേഹം പത്തനാപുരം, ചടയമംഗലം, പുനലൂര്, കുന്നത്തൂര് സ്ഥാനാര്ത്ഥികള്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് യോഗത്തില് പങ്കെടുത്ത് വോട്ട് തേടും. അതുപോലെ കൊട്ടാരക്കരയിൽ കർണാടക മന്ത്രിമാരായ പ്രിയങ്ക് ഖാര്ഗെ, കെ ജെ ജോര്ജ് എന്നിവരും പൊതുയോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കും.
