English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
Kerala Assembly Election 2026: നേമത്ത് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ തന്നെ! ആർ ശ്രീലേഖയും പത്മജയും ശോഭയും അങ്കത്തിന്; ആദ്യഘട്ട സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയുമായി ബിജെപി

പാലക്കാട്ട് ശോഭ സുരേന്ദ്രനും, തൃശൂരിൽ പത്മജയും, വട്ടിയൂർക്കാവിൽ ആർ ശ്രീലേഖയുമാണ് അങ്കത്തിനിറങ്ങുന്നത്. 47 സ്ഥാനാർത്ഥികളെയാണ് ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 16, 2026, 05:33 PM IST
  • നേമത്ത് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ തന്നെയാണ് മത്സരിക്കുന്നത്.
  • ബാക്കി സീറ്റുകളിലെ സ്ഥാനാർഥികളെ നാളെയും മറ്റന്നാളുമായി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ വ്യക്തമാക്കിയത്.

തിരുവനന്തപുരം: ബിജെപിയുടെ ആ​ദ്യ ഘട്ട സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ചു. 47 സ്ഥാനാർത്ഥികളെയാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. നേമത്ത് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ തന്നെയാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. ബാക്കി സീറ്റുകളിലെ സ്ഥാനാർഥികളെ നാളെയും മറ്റന്നാളുമായി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ വ്യക്തമാക്കിയത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

മണ്ഡലവും സ്ഥാനാർത്ഥികളും 

1. വട്ടിയൂർക്കാവ് - ആർ ശ്രീലേഖ

2. പാലക്കാട് - ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ

3. മഞ്ചേശ്വരം - കെ സുരേന്ദ്രൻ

4. ബേപ്പൂർ - കെ പി പ്രകാശ് ബാബു

5. കാട്ടാക്കട - പി കെ കൃഷ്ണദാസ്

6. കഴക്കൂട്ടം - വി മുരളീധരൻ

7. തൃശൂർ - പത്മജ

8. ഒറ്റപ്പാലം - മേജർ രവി 

9. പാലാ - ഷോൺ ജോർജ്

10. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി - ജോർജ് കുര്യൻ

11. പൂഞ്ഞാർ - പിസി ജോർജ്

12. കോഴിക്കോട് നോർത്ത് - നവ്യ ഹരിദാസ്

13. ഉദുമ -മനുലാൽ മേലോത്ത്

14. കാഞ്ഞങ്ങാട് – ബൽരാജ് എം

15. പയ്യന്നൂർ – എ പി ഗംഗാധരൻ

16. അഴീക്കോട് – കെ കെ വിനോദ് കുമാർ

17. കണ്ണൂർ – സി രഘുനാഥ്

18. മാനന്തവാടി - പി ശ്യാം രാജ്

19. സുൽത്താൻബത്തേരി- കവിത എ എസ്

20. വടകര – അഡ്വ. കെ ദിലീപ്

21. കുറ്റ്യാടി – രാമദാസ് മണലേരി

22. നാദാപുരം – സി പി വിപിൻ ചന്ദ്രൻ

23. കൊയിലാണ്ടി - സി ആർ പ്രഫുൽ കൃഷ്ണൻ

24. പേരാമ്പ്ര – എം മോഹനൻ മാസ്റ്റർ

25. ബാലുശ്ശേരി - സി പി സതീശൻ

26. എലത്തൂർ – ടി ദേവദാസ്

27. കോഴിക്കോട് സൗത്ത് – ടി റനീഷ്

28. കുന്നമംഗലം – വി കെ സജീവൻ

29. ഷൊർണൂർ – സങ്കു ടി ദാസ്

30. മലമ്പുഴ – സി കൃഷ്ണകുമാർ

31. ചേലക്കര – കെ ബാലകൃഷ്ണൻ

32. മണലൂർ – അഡ്വ. കെ കെ അനീഷ് കുമാർ

33. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട –സന്തോഷ് ചെറക്കുളം

34. ദേവികുളം - എസ്. രാജേന്ദ്രൻ

35. വൈക്കം- കെ അജിത്ത്

36. അമ്പലപ്പുഴ -അരുൺ അനിരുദ്ധൻ

37. ഹരിപ്പാട് - സന്ദീപ് വാചസ്പതി

38. ചെങ്ങന്നൂർ – എം വി ഗോപകുമാർ

39. തിരുവല്ല - അനൂപ് ആൻ്റണി ജോസഫ്

40. കരുനാഗപ്പള്ളി –വി എസ് ജിതിൻ ദേവ്

41. കുന്നത്തൂർ - രാജി പ്രസാദ്

42. കൊട്ടാരക്കര – ആർ രശ്മി

43. ചാത്തന്നൂർ – ബി ബി ഗോപകുമാർ

44. ആറ്റിങ്ങൽ - അഡ്വ. പി സുധീർ

45. നെടുമങ്ങാട് - യുവരാജ് ഗോകുൽ

46. പാറശ്ശാല – അഡ്വ. ഗിരീഷ് നെയ്യാർ

കഴിഞ്ഞ ദിവസം സിപിഐയും സിപിഎമ്മും അവരുടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഏപ്രിൽ 9നാണ് സംസ്ഥാനത്ത് വോട്ടെടുപ്പ്. വോട്ടെണ്ണൽ മെയ് 4 നാണ്. അസം, പുതുച്ചേരി എൻ്നിവിടങ്ങളിലും ഏപ്രിൽ 9 നാണ് പോളിംഗ്. ഏപ്രിൽ 23 നായിരിക്കും തമിഴ്നാട്ടിലെയും പശ്ചിമ ബം​ഗാളിലെയും വോട്ടെടുപ്പ്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Kerala Assembly Election 2026BJPRajeev Chandrasekharകേരള നിയമസഭ തെര‍ഞ്ഞെടുപ്പ് 2026ബിജെപി

Trending News