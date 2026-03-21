തിരുവനന്തപുരം: വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കുള്ള മൂന്നാം സ്ഥാനാര്ത്ഥി പട്ടിക പുറത്തിറക്കി ബിജെപി. 11 സീറ്റുകളിലെ സ്ഥാനാർഥികളെയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മൂന്നാം പട്ടിക കൂടി പുറത്തുവന്നതോടെ ആകെ 97 മണ്ഡലങ്ങളിൽ ബിജെപിക്ക് സ്ഥാനാർഥികൾ ആയി.
1. പീരുമേട് - വി രതീഷ്
2. പുതുപ്പള്ളി - രവീന്ദ്രനാഥ് വാകത്താനം
3. മാവേലിക്കര - അജിമോൻ
4. അടൂർ - പന്തളം പ്രതാപൻ
5. ചവറ - കെ ആര് രാജേഷ്
6. ചടയമംഗലം - ആര്എസ് അരുണ് രാജ്
7. ചിറയൻകീഴ് - ബിഎസ് അനൂപ്
8. തിരുവനന്തപുരം - കരമന ജയൻ
9. അരുവിക്കര - വിവേക് ഗോപൻ
10. കോവളം - ടി എൻ സുരേഷ്
11. നെയ്യാറ്റിൻകര - രാജശേഖരൻ നായര്
കോൺഗ്രസ് വിട്ട ബി എസ് അനൂപ്, ആർ എസ് അരുൺ രാജ് എന്നിവർ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി പട്ടികയിലുൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 2021ൽ ചിറയിൻകീഴിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി ആയിരുന്നു ബി എസ് അനൂപ്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു ആർ എസ് അരുൺ രാജ്. സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിലെ അതൃപ്തിയെ തുടർന്നാണ് ഇരുവരും പാർട്ടി വിട്ടത്. രമ്യ ഹരിദാസിനെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്ന അനൂപ് കോണ്ഗ്രസ് വിട്ട് ബിജെപിയിൽ ചേർന്നത്. ആർജെഡി വിട്ട് ഐഎസ്ജെഡിയിൽ ചേർന്ന ടി എൻ സുരേഷ് ആണ് കോവളത്ത് മത്സരിക്കുന്നത്. എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയാകാൻ ജെ ഡി വിട്ടതാണ് സുരേഷ്.
അതേസമയം തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രലിൽ കരമന ജയൻ തന്നെയാണ് എൻഡിഎ സ്ഥാനാർത്ഥിണ്. എല്ഡിഎഫ് വിട്ട ആര്ജെഡിയുടെ സംസ്ഥാന നേതാവും മുന് മന്ത്രിയുമായ സുരേന്ദ്രൻ പിള്ളയെ പരിഗണിക്കുന്നുവെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ വന്നിരുന്നുവെങ്കിലും അത് പരിഗണിക്കാതെ കരമന ജയനെ ബിജെപി രംഗത്തിറക്കുകയായിരുന്നു. നടൻ കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ പേരും ചർച്ചകളിൽ വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ സംഘടനാപരമായ പ്രവർത്തന പരിചയവും മണ്ഡലത്തിലെ സാന്നിധ്യവും കണക്കിലെടുത്താണ് കരമന ജയനെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയതെന്നാണ് സൂചന.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.