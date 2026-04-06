English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • പരിപാടി ആർ ശ്രീലേഖയ്ക്ക് വേണ്ടി, പരാമർശിച്ചത് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ പേര്; പിന്നാലെ ഇറങ്ങിപ്പോക്ക്..! ബിജെപി വേദിയിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ

പരിപാടി ആർ ശ്രീലേഖയ്ക്ക് വേണ്ടി, പരാമർശിച്ചത് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ പേര്; പിന്നാലെ ഇറങ്ങിപ്പോക്ക്..! ബിജെപി വേദിയിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ

Kerala Assembly Election 2026; ബിജെപി പ്രചാരണ പരിപാടിക്കിടെയാണ് ആർ ശ്രീലേഖ വേദി വിട്ടിറങ്ങി പോയത്. എസ് ജയശങ്കർ പേര് പരാമർശിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു ഇറങ്ങിപ്പോക്ക്.    

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 6, 2026, 06:23 PM IST
  • പ്രസം​ഗത്തിനിടെ ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ പേര് മാത്രമാണ് എസ് ജയശങ്കർ പരാമർശിച്ചത്.
  • തുടർന്ന് ശ്രീലേഖ വേദിവിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുകയായിരുന്നു.
  • പിന്നീട് നേതാക്കൾ അനുനയിപ്പിച്ചാണ് ശ്രീലേഖയെ തിരികെ എത്തിച്ചത്.

പരിപാടി ആർ ശ്രീലേഖയ്ക്ക് വേണ്ടി, പരാമർശിച്ചത് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ പേര്; പിന്നാലെ ഇറങ്ങിപ്പോക്ക്..! ബിജെപി വേദിയിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ

തിരുവനന്തപുരം: ബിജെപി പ്രചാരണ പരിപാടിയിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ പേര് പരാമർശിക്കാത്തതിൽ പ്രകോപിതയായി ആർ ശ്രീലേഖ വേദി വിട്ടിറങ്ങി. വട്ടിയൂർക്കാവ് മണ്ഡലത്തിലെ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് ആർ ശ്രീലേഖ. പ്രസം​ഗത്തിനിടെ ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ പേര് മാത്രമാണ് എസ് ജയശങ്കർ പരാമർശിച്ചത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

തുടർന്ന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പ്രസം​ഗിക്കുന്നതിനിടെ ശ്രീലേഖ വേദിവിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് നേതാക്കൾ അനുനയിപ്പിച്ചാണ് ശ്രീലേഖയെ തിരികെ എത്തിച്ചത്. വി വി രാജേഷ്, രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ എന്നിവരെ ശ്രീലേഖ അതൃപ്‌തി അറിയിച്ചതായാണ് വിവരം. സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം സംഭവത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി മേയർ വി.വി രാജേഷ് രം​ഗത്തെത്തി. സ്ഥാനാർഥിക്ക് നിരവധി തിരക്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ എന്നായിരുന്നു മേയറുടെ ചോദ്യം. തിരികെ വന്നില്ലേ എന്നും വി.വി രാജേഷ് ചോദിച്ചു. 
 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Kerala Assembly Election 2026R Sreelekhaകേരള നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2026ആർ ശ്രീലേഖ

Trending News