പരിപാടി ആർ ശ്രീലേഖയ്ക്ക് വേണ്ടി, പരാമർശിച്ചത് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ പേര്; പിന്നാലെ ഇറങ്ങിപ്പോക്ക്..! ബിജെപി വേദിയിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ

തിരുവനന്തപുരം: ബിജെപി പ്രചാരണ പരിപാടിയിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ പേര് പരാമർശിക്കാത്തതിൽ പ്രകോപിതയായി ആർ ശ്രീലേഖ വേദി വിട്ടിറങ്ങി. വട്ടിയൂർക്കാവ് മണ്ഡലത്തിലെ എൻഡിഎ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് ആർ ശ്രീലേഖ. പ്രസംഗത്തിനിടെ ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ പേര് മാത്രമാണ് എസ് ജയശങ്കർ പരാമർശിച്ചത്.
തുടർന്ന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പ്രസംഗിക്കുന്നതിനിടെ ശ്രീലേഖ വേദിവിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് നേതാക്കൾ അനുനയിപ്പിച്ചാണ് ശ്രീലേഖയെ തിരികെ എത്തിച്ചത്. വി വി രാജേഷ്, രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ എന്നിവരെ ശ്രീലേഖ അതൃപ്തി അറിയിച്ചതായാണ് വിവരം. സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം സംഭവത്തിൽ വിശദീകരണവുമായി മേയർ വി.വി രാജേഷ് രംഗത്തെത്തി. സ്ഥാനാർഥിക്ക് നിരവധി തിരക്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ എന്നായിരുന്നു മേയറുടെ ചോദ്യം. തിരികെ വന്നില്ലേ എന്നും വി.വി രാജേഷ് ചോദിച്ചു.
