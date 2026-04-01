kerala Assembly Election 2026: രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവർ ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ട! പിഷാരടിയെ തടഞ്ഞ് ബിജെപി പ്രവർത്തകർ

പാലക്കാട്: യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥി രമേഷ് പിഷാരടിയെ തടഞ്ഞ് ബിജെപി പ്രവര്ത്തകര്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പര്യടനത്തിനിടെ ബി.ജെ.പി കൗണ്സിലര് സിന്ധു രാജന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പിഷാരടിയെയും സംഘത്തെയും തടഞ്ഞത്. വോട്ടർമാരെ കാണാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ബിജെപി പ്രവർത്തകർ തടയുകയായിരുന്നെന്ന് യുഡിഎഫ് പരാതിപ്പെട്ടു. പാലക്കാട് നഗരസഭ 51ാം വാര്ഡില് ഉള്പ്പെട്ട വടക്കന്തറയിലാണ് സംഭവം.
രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവർക്ക് ഇവിടേക്ക് പ്രവേശനം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാണ് യുഡിഎഫ് പ്രവര്ത്തകരെ കൗണ്സിലര് സിന്ധു രാജന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ളവർ തടഞ്ഞത്. ഇതോടെ സ്ഥലത്ത് നേരിയ സംഘര്ഷാവസ്ഥ ഉടലെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഒടുവില് രമേഷ് പിഷാരടിയും സംഘവും തിരിച്ചു പോകുകയായിരുന്നു.
രമേഷ് പിഷാരടിയുടെ ഇന്നത്തെ പര്യടനം പാലക്കാട് ടൗൺ സൗത്തിലായിരുന്നു. ബിജെപിയുടെ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഈ മേഖലകൾ. എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പോസ്റ്ററുകൾ പോലും വയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത ഇടങ്ങളാണ് മൂത്താന്തറ, വടക്കന്തറ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. 2016ൽ ഷാഫി പറമ്പിൽ മത്സരിക്കുമ്പോഴും സമാനമായ രീതിയിൽ സംഭവിച്ചിരുന്നു.
