Kerala Assembly Election 2026: വോട്ടർമാർക്ക് ബിജെപി പണം നൽകിയെന്ന് ആരോപണം; ഇടപെട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ, കലക്ടറോട് റിപ്പോർട്ട് തേടി

പാലക്കാട്: നാളെ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ ബിജെപിക്ക് വൻ തിരിച്ചടി. പാലക്കാട്ടെ വോട്ടർമാർക്ക് ബിജെപി പ്രവർത്തകർ പണം നൽകുന്നതായി കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു. പണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും കോൺഗ്രസ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. വാർത്ത പുറത്തുവന്നതോടെ വിഷയത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇടപെട്ടു. സംഭവത്തിൽ ജില്ലാ കലക്ടറോട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് തേടിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലയിങ് സ്ക്വാഡ് ഉടൻ സ്ഥലത്ത് എത്തിയതായും അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കി.
കണ്ണാടി പഞ്ചായത്തിലെ തരുവാക്കുറിശ്ശിയിലാണ് ബിജെപി പണം വിതരണം ചെയ്തതായി വീഡിയോ സഹിതം പുറത്തുവിട്ടുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്. ഒരു വീട്ടിലെ വൃദ്ധയായ സ്ത്രീക്ക് ബിജെപി പ്രവർത്തകർ പണം നൽകുന്നതാണ് കോൺഗ്രസ് പുറത്തുവിട്ട ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത്. വൃദ്ധയുടെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു മരണം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടേക്ക് എൻഡിഎ സ്ഥാനാർത്ഥി ശോഭാ സുരേന്ദ്രനും പ്രവർത്തകരും എത്തുകയായിരുന്നു.
Also Read: Congress Worker Dies: പറവൂരിൽ കൊട്ടിക്കലാശത്തിനിടെ ദാരുണ സംഭവം; കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിച്ചു
തുടർന്ന് വൃദ്ധയുടെ വീട്ടിലെത്തുകയും അവിടെ കുറച്ചുനേരം സംസാരിക്കുകയും ചെയ്ത ശേഷം വൃദ്ധയുടെ കൈയിലേക്ക് പണം നൽകുകയുമായിരുന്നു. 5000 രൂപയാണ് നൽകിയതെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് ആരോപിക്കുന്നത്. ഈ സമയം ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ കാറിൽ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. പണം കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ചിത്രീകരിച്ചു. വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചത് കണ്ട ശോഭാ സുരേന്ദ്രൻ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരോട് തട്ടിക്കയറുന്ന വീഡിയോയും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.
