English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
ഫ്ലയിംഗ് സ്ക്വാഡും സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചും സംഭവത്തിൽ പ്രാഥമിക പരിശോധന നടത്തി.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 8, 2026, 04:00 PM IST
  ശോഭ സുരേന്ദ്രനൊപ്പം വന്ന പ്രവർത്തക പണം നൽകിയില്ലെന്നാണ് വയോധികയും കുടുംബവും പറഞ്ഞതെന്ന് ഫ്ലയിംഗ് സ്ക്വാഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
  പുറത്തുവന്ന ദൃശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംഭവത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നേരിട്ട് ഇടപെടുകയായിരുന്നു.

Read Also

Trending Photos

പാലക്കാട്: ബിജെപി പണം നൽകിയെന്ന ആരോപണം നിഷേധിച്ച് വയോധിക. തന്റെ കൈയിലുണ്ടായിരുന്നത് പെൻഷൻ തുക ആണെന്നായിരുന്നു വയോധിക പ്രതികരിച്ചത്. കണ്ണാടി പഞ്ചായത്തിലെ തരുവകുറിശ്ശി സ്വദേശി ദേവു എന്ന വയോധികയാണ് ആരോപണം നിഷേധിച്ച് രം​ഗത്തെത്തിയത്. ബിജെപി പ്രവർത്തക ഇവർക്ക് 5000 രൂപ നൽകിയെന്നായിരുന്നു കോൺ​ഗ്രസ് ആരോപണം. പണം നൽകുന്നതിന്റെ വീഡിയോയും കോൺ​ഗ്രസ് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. 

Add Zee News as a Preferred Source

അതേസമയം ആരോപണത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫ്ലയിംഗ് സ്ക്വാഡും സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചും പ്രാഥമിക പരിശോധന നടത്തി. ശോഭ സുരേന്ദ്രനൊപ്പം വന്ന പ്രവർത്തക പണം നൽകിയില്ലെന്നാണ് വയോധികയും കുടുംബവും പറഞ്ഞതെന്ന് ഫ്ലയിംഗ് സ്ക്വാഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. പുറത്തുവന്ന ദൃശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംഭവത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നേരിട്ട് ഇടപെടുകയായിരുന്നു. ബിജെപി പ്രവർത്തക പണം നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും തന്റെ പക്കലുണ്ടായിരുന്ന പണം ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നതെന്നും വയോധിക പറഞ്ഞതായും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. 

പുറത്തുവന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ വിശദമായി പരിശോധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. മാധ്യമങ്ങളോട് ആദ്യം പണം ലഭിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞതടക്കം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോൾ, പണം തന്നിട്ടില്ലെന്നാണ് വയോധിക തങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകിയതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പറഞ്ഞു. പ്രാഥമിക പരിശോധന മാത്രമാണ് നടത്തിയത്. വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തും. ഫ്ലയിംഗ് സ്ക്വാഡും സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചും ജില്ലാ കലക്ടർക്ക് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയ ശേഷം തുടർ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Kerala Assembly Election 2026BJPFlying Squadകേരള നിയമസഭ തെര‍ഞ്ഞെടുപ്പ് 2026ബിജെപി

Trending News