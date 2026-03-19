CM Pinarayi Vijayan: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു

കണ്ണൂർ: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ധർമടം മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പത്രിക സമർപ്പിച്ചു. രാവിലെ 11 മണിയോടെ തലശ്ശേരി സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിലെത്തിയാണ് അദ്ദേഹം നാമനിർദേശ പത്രിക കൈമാറിയത്. ധർമടം മണ്ഡലത്തിൽ പത്രിക സമർപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ സ്ഥാനാർത്ഥികൂടിയാണ് അദ്ദേഹം.
വരണാധികാരിയായ സച്ചിൻ കൃഷ്ണ പത്രിക സ്വീകരിച്ചു. നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന വാഹനപ്രചാരണ ജാഥ ഒഴിവാക്കി നേരിട്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഓഫീസിലെത്തിയത്. സ്പീക്കർ എ.എൻ. ഷംസീർ, ഇ.പി. ജയരാജൻ, കെ.കെ. രാഗേഷ്, പി. ശശി തുടങ്ങിയ നേതാക്കൾ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.
പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം നീണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് ശേഷം പുറത്തിറങ്ങിയ അദ്ദേഹം മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്നും പിന്നീട് സംസാരിക്കാമെന്നും മറുപടി നൽകി. തുടർന്ന് അദ്ദേഹം മലപ്പുറത്തെ വിവിധ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാനായി യാത്ര തിരിച്ചു.
മണ്ഡലത്തിൽ വോട്ടർമാരെ നേരിൽ കാണുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം നേരത്തെ മമ്പറത്ത് നടന്ന പ്രസംഗത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ മറ്റ് മണ്ഡലങ്ങളിലും പ്രചാരണത്തിന് പോകേണ്ടതിനാലാണ് ഇത്തരമൊരു നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ടുവെച്ചത്.
ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് പിണറായി വിജയൻ ധർമടത്ത് ജനവിധി തേടുന്നത്. ഇതിന് മുൻപ് കൂത്തുപറമ്പ്, തളിപ്പറമ്പ് മണ്ഡലങ്ങളെയും അദ്ദേഹം പ്രതിനിധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി.പി. അബ്ദുൽ റഷീദാണ് ധർമടത്തെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.