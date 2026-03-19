English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  CM Pinarayi Vijayan: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു

CM Pinarayi Vijayan: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു

Kerala Assembly Election 2026: രാവിലെ 11 മണിയോടെ തലശ്ശേരി സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിലെത്തിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നാമനിർദേശ പത്രിക കൈമാറിയത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 19, 2026, 01:39 PM IST
  • നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന വാഹനപ്രചാരണ ജാഥ ഒഴിവാക്കിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഓഫീസിലെത്തിയത്
  • യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി.പി. അബ്ദുൽ റഷീദാണ് ധർമടത്തെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി

Read Also

  1. Kerala Assembly Election 2026: കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് 2026: അമ്പലപ്പുഴയിൽ ജി സുധാകരന് 'കൈ' കൊടുത്ത് കോൺഗ്രസ്; സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തില്ല

Trending Photos

Shiva Yoga 2026: ശിവയോ​ഗത്തിലൂടെ ഈ രാശിക്കാ‍ർ നേട്ടങ്ങളുടെ നെറുകയിൽ; കാത്തിരിക്കുന്നത് മഹാഭാ​ഗ്യങ്ങൾ
6
Shiva yog
Shiva Yoga 2026: ശിവയോ​ഗത്തിലൂടെ ഈ രാശിക്കാ‍ർ നേട്ടങ്ങളുടെ നെറുകയിൽ; കാത്തിരിക്കുന്നത് മഹാഭാ​ഗ്യങ്ങൾ
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
8th Pay Commission: എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷനിൽ DA എത്രയായിരിക്കും? ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റ് എന്താണ്? അറിയാം...
10
8th Pay Commission
8th Pay Commission: എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷനിൽ DA എത്രയായിരിക്കും? ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റ് എന്താണ്? അറിയാം...
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണ്ണവില; ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് എത്ര?
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണ്ണവില; ഒരു പവൻ സ്വർണ്ണത്തിന് ഇന്ന് എത്ര?
കണ്ണൂർ: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ധർമടം മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പത്രിക സമർപ്പിച്ചു. രാവിലെ 11 മണിയോടെ തലശ്ശേരി സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിലെത്തിയാണ് അദ്ദേഹം നാമനിർദേശ പത്രിക കൈമാറിയത്. ധർമടം മണ്ഡലത്തിൽ പത്രിക സമർപ്പിക്കുന്ന ആദ്യ സ്ഥാനാർത്ഥികൂടിയാണ് അദ്ദേഹം.

Add Zee News as a Preferred Source

വരണാധികാരിയായ സച്ചിൻ കൃഷ്ണ പത്രിക സ്വീകരിച്ചു. നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന വാഹനപ്രചാരണ ജാഥ ഒഴിവാക്കി നേരിട്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഓഫീസിലെത്തിയത്. സ്പീക്കർ എ.എൻ. ഷംസീർ, ഇ.പി. ജയരാജൻ, കെ.കെ. രാഗേഷ്, പി. ശശി തുടങ്ങിയ നേതാക്കൾ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.

ALSO READ: ട്വിസ്റ്റ്... ട്വിസ്റ്റ്! കീഴടങ്ങി ഹൈക്കമാൻഡ്; സുധാകരൻ കണ്ണൂരിൽ മത്സരിക്കും

പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം നീണ്ട നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് ശേഷം പുറത്തിറങ്ങിയ അദ്ദേഹം മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങളോട് ഇപ്പോൾ പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്നും പിന്നീട് സംസാരിക്കാമെന്നും മറുപടി നൽകി. തുടർന്ന് അദ്ദേഹം മലപ്പുറത്തെ വിവിധ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാനായി യാത്ര തിരിച്ചു.

മണ്ഡലത്തിൽ വോട്ടർമാരെ നേരിൽ കാണുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം നേരത്തെ മമ്പറത്ത് നടന്ന പ്രസംഗത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ മറ്റ് മണ്ഡലങ്ങളിലും പ്രചാരണത്തിന് പോകേണ്ടതിനാലാണ് ഇത്തരമൊരു നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ടുവെച്ചത്.

ALSO READ: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള പത്രിക സമർപ്പിക്കാൻ ഇനി മൂന്ന് ദിവസം മാത്രം; അവധി ദിനങ്ങളായ 20നും 22നും പത്രിക സ്വീകരിക്കില്ല

ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് പിണറായി വിജയൻ ധർമടത്ത് ജനവിധി തേടുന്നത്. ഇതിന് മുൻപ് കൂത്തുപറമ്പ്, തളിപ്പറമ്പ് മണ്ഡലങ്ങളെയും അദ്ദേഹം പ്രതിനിധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി.പി. അബ്ദുൽ റഷീദാണ് ധർമടത്തെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

CM Pinarayi VijayanKerala Assembly ElectionKerala Assembly Election 2026

Trending News