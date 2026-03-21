English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Kerala Assembly Election 2026: 'വർഗവഞ്ചകരെ മാതൃകയാക്കി മറ്റുള്ളവർ പോകില്ല'; അവഗണിക്കുന്നതായി സുധാകരൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

Kerala Assembly Election 2026: 'വർഗവഞ്ചകരെ മാതൃകയാക്കി മറ്റുള്ളവർ പോകില്ല'; അവഗണിക്കുന്നതായി സുധാകരൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

CM Pinarayi Vijayan: ജി. സുധാകരന്റെ നടപടി കേവലം വ്യക്തിപരമായ വഞ്ചന മാത്രമല്ലെന്നും, ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിലെ കോടാലിയായി മാറുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 21, 2026, 07:43 PM IST
  • ജി. സുധാകരനെ പാർട്ടി ഒരിടത്തും അവഗണിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി
  • വഞ്ചകർ എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാൽ അത്തരക്കാരെ ജനങ്ങൾ തിരസ്കരിക്കുകയാണ് പതിവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു

Read Also

Kerala Assembly Election 2026: 'വർഗവഞ്ചകരെ മാതൃകയാക്കി മറ്റുള്ളവർ പോകില്ല'; അവഗണിക്കുന്നതായി സുധാകരൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം: സിപിഎമ്മിലെ ആഭ്യന്തര തർക്കങ്ങളെക്കുറിച്ചും ജി. സുധാകരന്റെ വിമത നീക്കത്തെക്കുറിച്ചും നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. അമ്പലപ്പുഴയിൽ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കുന്ന മുൻ നേതാവ് ജി. സുധാകരന്റെ നടപടി കേവലം വ്യക്തിപരമായ വഞ്ചന മാത്രമല്ലെന്നും, ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിലെ കോടാലിയായി മാറുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി.

Add Zee News as a Preferred Source

പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് വർഷങ്ങളോളം പ്രവർത്തിച്ച നേതാക്കൾ പടിയിറങ്ങുന്നത് ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നതെന്നും എന്നാൽ കേവലം സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പാർട്ടി വിടുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ജി. സുധാകരനെ പാർട്ടി ഒരിടത്തും അവഗണിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

പാർട്ടിയിലെ പ്രായപരിധി നിയമം എല്ലാവർക്കും ബാധകമാണെന്നും അത് സുധാകരനും ബാധകമായപ്പോൾ താൻ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. മനഃപൂർവം ആലോചിച്ചുറപ്പിച്ചാണ് സുധാകരൻ ഇങ്ങനെയൊരു നീക്കം നടത്തിയത്.

വഞ്ചകർ എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും എന്നാൽ അത്തരക്കാരെ ജനങ്ങൾ തിരസ്കരിക്കുകയാണ് പതിവെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. സ്വന്തം പേര് സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയിൽ ആരും നിർദ്ദേശിച്ചില്ല എന്ന പരിഭവത്തിന്റെ പേരിൽ പാർട്ടിയെ ശത്രുക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന സമീപനമാണ് സുധാകരന്റേതെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു.

സംസ്ഥാനത്തെ നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം ഒരിടത്തുമില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആവർത്തിച്ചു. പ്രകൃതിക്ഷോഭങ്ങളും കേന്ദ്ര അവഗണനയും നേരിട്ടപ്പോഴും ജനങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി സർക്കാരിനൊപ്പം നിന്നു. അതിനാൽ തന്നെ വരാനിരിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫ് മികച്ച വിജയം നേടുമെന്നും ഭരണമാറ്റം വേണമെന്ന ആവശ്യം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Kerala Assembly ElectionKerala Assembly Election 2026CM Pinarayi Vijayan

Trending News