English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
'ഇനി പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കാം, ആറുമണി കഴിയുമ്പോൾ പിണറായി സർക്കാരിന്റെ അസ്തമയം'; കേരളം യുഡിഎഫ് തൂത്തുവാരുമെന്ന് എ കെ ആന്റണി

Kerala Assembly Election 2026: ഇത്തവണത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളം യുഡിഎഫ് തൂത്തുവാരുമെന്ന് മുതിർന്ന കോൺ​ഗ്രസ് നേതാവ് എകെ ആന്റണി.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 9, 2026, 01:08 PM IST
  • എസ്എഫ്‌ഐയുടെ സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഭരണവിരുദ്ധരായി മാറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.
  • കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷം നിലനിൽക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ യുഡിഎഫിന് വോട്ട് ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Trending Photos

Horoscope Today Wednesday: ഇന്ന് ഭാഗ്യമുള്ള രാശിക്കാർ ഇവർ! ഈ രാശിക്കാർ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക! സമ്പൂർണ രാശിഫലം
Kerala DL 47 Lottery Result Today: ധനലക്ഷ്മിയിലൂടെ കയ്യിൽ വരുന്നത് ഒരു കോടി! ഭാ​ഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ഫലം
Kerala SS 514 Lottery Result Today: ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യം ആരുടെ കൈകളിൽ? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Malavya Rajayogam 2026: ഏപ്രിൽ 19ന് ശുക്രൻ ഇടവം രാശിയിലേക്ക്; മാളവ്യ രാജയോഗത്തിലൂടെ ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ
തിരുവനന്തപുരം: ഇന്ന് വൈകിട്ട് 6 മണി കഴിയുന്നതോടെ പിണറായി സർക്കാർ അസ്തമിച്ചിരിക്കുമെന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എ.കെ. ആന്റണി. ഇക്കുറി യുഡിഎഫിന് ചരിത്രവിജയമുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അത് പകൽ പോലെ വ്യക്തമായ കാര്യമാണ്. വളരെ ശക്തമായ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരമുണ്ടെന്നും 10 വർഷത്തെ ജനദ്രോഹ നചപടികൾക്ക് ജനം മറുപടി നൽകുമെന്നും എകെ ആന്റണി പറഞ്ഞു. 

Add Zee News as a Preferred Source

എസ്എഫ്‌ഐയുടെ സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഭരണവിരുദ്ധരായി മാറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷം നിലനിൽക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ യുഡിഎഫിന് വോട്ട് ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ ഇടതുപക്ഷത്തിന് പ്രതിപക്ഷ നേടാവിനെ തീരുമാനിക്കാം. പ്രതിപക്ഷത്ത് ഇരുന്ന് കൊണ്ട് അവർ ഇനി തെറ്റ് തിരുത്തൽ പ്രക്രിയ തുടങ്ങണമെന്നാണ് തന്റെ അഭിപ്രായം ആന്റണി പറഞ്ഞു. 

നായനാർ സർക്കാറിനോ് ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൽ പതിന്മടങ്ങ് ജനരോഷമാണ് പിണറായി സർക്കാരിനോടുള്ളത്. ബിജെപിക്ക് കേരളത്തിൽ വേരോട്ടമില്ലെന്നും ഒ. രാജഗോപാൽ ജയിച്ചത് വ്യക്തിപ്രഭാവം കൊണ്ടാണെന്നും എ.കെ. ആന്റണി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Kerala Assembly Election 2026AK AntonyUDFകേരള നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2026യുഡിഎഫ്

Trending News