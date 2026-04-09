'ഇനി പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കാം, ആറുമണി കഴിയുമ്പോൾ പിണറായി സർക്കാരിന്റെ അസ്തമയം'; കേരളം യുഡിഎഫ് തൂത്തുവാരുമെന്ന് എ കെ ആന്റണി

തിരുവനന്തപുരം: ഇന്ന് വൈകിട്ട് 6 മണി കഴിയുന്നതോടെ പിണറായി സർക്കാർ അസ്തമിച്ചിരിക്കുമെന്ന് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എ.കെ. ആന്റണി. ഇക്കുറി യുഡിഎഫിന് ചരിത്രവിജയമുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അത് പകൽ പോലെ വ്യക്തമായ കാര്യമാണ്. വളരെ ശക്തമായ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരമുണ്ടെന്നും 10 വർഷത്തെ ജനദ്രോഹ നചപടികൾക്ക് ജനം മറുപടി നൽകുമെന്നും എകെ ആന്റണി പറഞ്ഞു.
എസ്എഫ്ഐയുടെ സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഭരണവിരുദ്ധരായി മാറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷം നിലനിൽക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ യുഡിഎഫിന് വോട്ട് ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ ഇടതുപക്ഷത്തിന് പ്രതിപക്ഷ നേടാവിനെ തീരുമാനിക്കാം. പ്രതിപക്ഷത്ത് ഇരുന്ന് കൊണ്ട് അവർ ഇനി തെറ്റ് തിരുത്തൽ പ്രക്രിയ തുടങ്ങണമെന്നാണ് തന്റെ അഭിപ്രായം ആന്റണി പറഞ്ഞു.
നായനാർ സർക്കാറിനോ് ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൽ പതിന്മടങ്ങ് ജനരോഷമാണ് പിണറായി സർക്കാരിനോടുള്ളത്. ബിജെപിക്ക് കേരളത്തിൽ വേരോട്ടമില്ലെന്നും ഒ. രാജഗോപാൽ ജയിച്ചത് വ്യക്തിപ്രഭാവം കൊണ്ടാണെന്നും എ.കെ. ആന്റണി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
