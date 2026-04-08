Kerala Assembly Election 2026: സംസ്ഥാനത്ത് വോട്ടെടുപ്പ് നാളെ; ഇത്തവണ നിങ്ങളുടെ പേര് വോട്ടർപട്ടികയിൽ ഉണ്ടോ? എങ്ങനെ അറിയാം?

Kerala Assembly Election 2026: സംസ്ഥാനത്ത് നാളെയാണ് വോട്ടെടുപ്പ്. ഇന്ന് നിശബ്ദ പ്രചാരണമാണ്. വോട്ടെടുപ്പിനുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇതിനിടയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്തവണ നമുക്ക് വോട്ടുണ്ടോ? വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നമ്മുടെ പേരുണ്ടോ? എന്നതാണ്. അതിനായുള്ള സംവിധാനങ്ങയും അധികൃതർ തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വോട്ടർപട്ടികയിൽ പേരുണ്ടോ എന്ന് വോട്ടർമാർക്ക് അറിയാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഓൺലൈൻ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റ് വഴിയി മൊബൈൽ ആപ് വഴിയോ പട്ടികയിൽ പേരുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
വോട്ടർ പട്ടിക എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം?
വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേരുണ്ടോന്നറിയാൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ https://electoralsearch.eci.gov.in/ എന്ന പോർട്ടലിലൂടെയോ ecinet എന്ന മൊബൈൽ അപ് വഴിയോ മൂന്ന് രീതിയിൽ അറിയാം...
1. മൊബൈൽ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച്: ഈ സൗകര്യം വോട്ടർപട്ടികയിൽ മൊബൈൽ നമ്പർ ലിങ്ക് ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമേ ഉപകരിക്കൂ എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഫോണിലേക്ക് വന്ന ഒറ്റിപി നൽകിയാൽ മതിയാകും വിവിരങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ സ്വന്തം പേര് മാത്രമല്ല ഒരു ബൂത്തിലെ മുഴുവൻ വോട്ടർമാരുടെയും പട്ടിക പിഡിഎഫ് രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.
2. എപിക് നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച്: തിരിച്ചറിയൽ കാർഡിലെ എപിക് നമ്പർ നൽകി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ഇവിടെ ഭാഷയും, സംസ്ഥാനവും തിരഞ്ഞെടുത്ത ശേഷം നമ്പർ നൽകിയാൽ മതി. ശേഷം വോട്ടറുടെ പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ കഴിയും.
3. വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്: ഇനി എപിക് നമ്പർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പേര്, വയസ് അല്ലെങ്കിൽ ജനനത്തീയതി, ജില്ല, മണ്ഡലം, ബന്ധുവിന്റെ പേര് എന്നിവ നൽകി പട്ടികയിൽ പേരുണ്ടോയെന്ന് അറിയാം.
https://voters.eci.gov.in/download-eroll?stateCode=S11 എന്ന ലിങ്കിൽ ആദ്യം പ്രവേശിക്കുക. ജില്ലയും മണ്ഡലവും തിരഞ്ഞെടുക്കുക. നിശ്ചിത ബൂത്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത ഡൗൺലോഡ് ഒപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
