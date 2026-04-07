Kerala Assembly Election 2026: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം അവസാന ഘട്ടത്തിൽ; ഇന്ന് കൊട്ടിക്കലാശം

Kerala Assembly Election 2026: സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്നാഴ്ച നീണ്ടുനിന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ കോലാഹലത്തിന് ഇന്ന് അവസാനം. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Apr 7, 2026, 08:19 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇന്ന് കൊട്ടിക്കലാശം.  ഇതോടെ മൂന്നാഴ്‌ച നീണ്ടുനിന്ന പ്രചാരണം അവസാനിക്കും. 

ഓരോ മണ്ഡലത്തിലും ആവേശമുണ്ടാക്കാൻ സ്ഥാനാർത്ഥികളും നേതാക്കളും അണികളും എത്തും. ഇത്തവണ അവസാന നിമിഷം വരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ ദേശീയ നേതാക്കൾ അണിനിരന്നിരുന്നു. ഇനി നാളെ നിശബ്ദ പ്രചാരണമാണ്.  മറ്റന്നാൾ ആണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

ഭരണത്തുടർച്ച പ്രതീക്ഷിച്ചു എൽഡിഎഫും എന്നാൽ അധികാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ യുഡിഎഫും ഇത്തവണ അക്കൗണ്ട് തുറക്കാനാകും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ബിജെപിയും പ്രചാരണം നടത്തുകയാണ്.  

പരസ്യപ്രചാരണം ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ആറു മണിയോടെ അവസാനിക്കും.  അതുകൊണ്ടുതന്നെ അവസാന മണിക്കൂറിലെ പ്രചാരണം കൊഴുപ്പിക്കാന്‍ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളും പ്രവര്‍ത്തകരും അതിരാവിലെ മുതല്‍ സജീവമാണ്. ഡീൽ വിവാദങ്ങളും സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയും യുഡിഎഫ് പ്രധാന ആയുധമാക്കുമ്പോൾ കോൺഗ്രസിന്റെ വയനാട് പുനരധിവാസം വൈകുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിക്കുകയാണ് എൽഡിഎഫ്. 

എന്നാൽ കേന്ദ്ര സര്കാക്കറിന്റെ വികസനം ഉയർത്തിക്കാട്ടിയാണ് ഇത്തവണ എൻഡിഎ പ്രതിരോധം തീർക്കുന്നത്. വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 7 മുതൽ വൈകുന്നേരം 6 വരെയാണ് വിധിയെഴുത്ത്. ആര് വാഴും ആര് വീഴും എന്നത് കാത്തിരുന്നു കാണാം.

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

