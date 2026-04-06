തിരുവനന്തപുരം: കാട്ടാക്കട ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥി പി കെ കൃഷ്ണദാസിന്റെ വിവാദ പ്രസംഗത്തിൽ ജില്ലാ കലക്ടറോട് റിപ്പോർട്ട് തേടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ. സംഭവത്തിൽ നടപടിയെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമോപദേശവും തേടിയിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പി കെ കൃഷ്ണദാസ് വിവാദ പരാമർശം നടത്തിയത്.
ഇടത്-വലത് മുന്നണികൾ അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ എസ്ഡിപിഐയും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുമായിരിക്കും ഇവിടെ ഭരണം നിയന്ത്രിക്കുകയെന്നും ഈ പാകിസ്ഥാൻ അനുകൂല സംഘടനകൾ ലൗ ജിഹാദിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്നുമായിരുന്നു പി കെ കൃഷ്ണദാസ് പ്രസംഗിച്ചത്. ഹിന്ദു പെൺകുട്ടികളെ അവർ മതം മാറ്റി ദേശവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുമെന്നും രണ്ട് മുന്നണികളും അതിന് സഹായിക്കുമെന്നും കൃഷ്ണദാസ് യോഗത്തിനിടെ പറഞ്ഞു. പ്രണയം നടിച്ച് ക്രൈസ്തവ പെൺകുട്ടികളെയും രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കും. കേരളം അപകട അവസ്ഥയിലാകുമെന്നും കൃഷ്ണദാസ് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനും നേമം സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പി കെ കൃഷ്ണദാസിന്റെ പ്രസംഗത്തിനെതിരെ രംഗത്തെത്തി. അത്തരമൊരു അഭിപ്രായം പാർട്ടിക്കില്ലെന്നായിരുന്നു രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പ്രതികരിച്ചത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.