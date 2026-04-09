Kerala Assembly Election 2026: വോട്ടർ പോലും അറഞ്ഞില്ല! ബൂത്തിലെത്തിയപ്പോൾ വോട്ട് പോസ്റ്റൽ വോട്ടായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു; സംഭവം കുറ്റ്യാടിയിൽ

കോഴിക്കോട്: വോട്ടർ അറിയാതെ പോസ്റ്റൽ വോട്ട് ചെയ്തതായി പരാതി. പൂമുള്ളകണ്ടി സീനത്ത് എന്ന സ്ത്രീയുടെ വോട്ടാണ് പോസ്റ്റൽ വോട്ടായി രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കണ്ടെത്തിയത്. കുറ്റ്യാടി മണ്ഡലം ആയഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ 47 നമ്പർ ബൂത്തിലാണ് സംഭവം നടന്നിരിക്കുന്നത്. പോസ്റ്റൽ വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി സീനത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥയോ ജീവനക്കാരിയോ അല്ല. ബൂത്തിൽ വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയപ്പോഴാണ് വോട്ട് മാറ്റാരോ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി അറിയുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാനുള്ള നീക്കമാണിതെന്നായിരുന്നു സംഭവത്തെ കുറിച്ച് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി പാറക്കൽ അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞത്.
