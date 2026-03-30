Kerala Assembly Election 2026: മധുരത്തിൽ തുടങ്ങാം..! ആദ്യ വോട്ടിനൊപ്പം ഹൽവ; കന്നിവോട്ട് 'സ്വീറ്റാ'ക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ

തിരുവനന്തപുരം: കന്നിവോട്ടർമാർക്ക് മധുര സമ്മാനവുമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ. ഇത്തവണത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആദ്യമായി വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തുന്നവർക്ക് മധുരം നൽകാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ തീരുമാനം. കന്നിവോട്ടർമാർക്ക് ഹൽവ വിതരണം ചെയ്യാനാണ് കമ്മീഷന് ഒരുങ്ങുന്നത്.
യുവതീയുവാക്കള് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയില് സജീവമാകുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര് രത്തന് യു.കേല്ക്കര് വ്യക്തമാക്കി. പോളിങ്ങിന് ശേഷമായിരിക്കും കന്നി വോട്ടര്മാര്ക്ക് ഹല്വ നല്കുക. ഇതിനായി പ്രമുഖ ബ്രാന്ഡിന്റെ 200 ഹല്വ പായ്ക്കറ്റുകള് ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര്മാര്ക്ക് നല്കും.
Also Read: Rahul Gandhi: സ്വർണം കട്ടത് ആരപ്പാ എന്ന് രാഹുൽ, സഖാക്കളാണേ അയ്യപ്പാ എന്ന് സദസ്സും! മോദിയെയും പിണറായിയെയും ഉന്നംവെച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി
ഏത് പോളിങ് ബൂത്തിലാണ് വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര്മാർക്ക് തീരുമാനിക്കാം. കന്നി വോട്ടര്മാരാണെന്ന് പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ച് ഹല്വ വിതരണം ചെയ്യേണ്ടത് ബൂത്ത് ലെവല് ഏജന്റുമാരാണ്. ഹല്വ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോയും പകര്ത്തണമെന്നും മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസര് നിര്ദേസം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഏപ്രിൽ 9നാണ് കേരളത്തിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുക.
