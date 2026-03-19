K Sudhakaran: ട്വിസ്റ്റ്... ട്വിസ്റ്റ്! കീഴടങ്ങി ഹൈക്കമാൻഡ്; സുധാകരൻ കണ്ണൂരിൽ മത്സരിക്കും

ന്യൂഡൽഹി K Sudhakaran News : കണ്ണൂർ സീറ്റ് തർക്കം പരിഹരിക്കാൻ നിർണായക നീക്കവുമായി കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ്. കെ. സുധാകരന് തന്നെ സീറ്റ് നൽകി സമവായമുണ്ടാക്കാനാണ് പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനം. അവസാന നിമിഷം വരെ വഴങ്ങാതിരുന്ന സുധാകരനെ മുതിർന്ന നേതാവ് എ.കെ. ആന്റണി ഫോണിൽ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചതോടെയാണ് അനുനയത്തിന് വഴിയൊരുങ്ങിയത്.
നേരത്തെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ടി.ഒ. മോഹനനെ മാറ്റി സുധാകരനെ തന്നെ മത്സരിപ്പിക്കാൻ ഹൈക്കമാൻഡ് പച്ചക്കൊടി കാട്ടുകയായിരുന്നു. സീറ്റ് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച് മത്സരത്തിനിറങ്ങുമെന്ന സുധാകരന്റെ കടുത്ത നിലപാട് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയിരുന്നു.
